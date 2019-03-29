小米手機9、紅米Note 7與紅米7一同登台 三款新機均在4/2開放銷售

由兼任負責台灣市場業務的小米香港營運總監羅燕正式宣布之下，小米手機9、紅米Note 7與紅米7終於正式進入台灣市場，同時也確定20W快充版小米無線充電器、藍牙耳機Air、小米延長線、2款米家防藍光眼鏡將在台灣上市銷售。

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此次在台發表重點自然是定位旗艦手機的小米手機9，同時也確定引進台灣市場版本將搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格，建議售價為新台幣13999元。同時，小米也強調小米手機9在台灣地區將不會推出預購活動，預計準時在4月2日上午10點開放小米與合作通路銷售，預計4月15日搭配電信業者資費方案銷售。

而此次同步揭曉的紅米Note 7則將推出4GB記憶體+64GB儲存容量，以及4GB記憶體+128GB儲存容量兩種版本，建議售價分別為新台幣5999元與6999元，預計在4月2日上午10點開放小米之家等通路銷售，紅米7則僅推出3GB記憶體+32GB儲存容量規格，建議售價為新台幣3999元，同樣會在4月2日上午10點開放銷售，預計在4月15日搭配中華電信、台灣之星等電信業者資費方案銷售。

從此次宣布消息顯示，雖然小米今年已經將紅米品牌拆分獨立運作，但在台灣市場依然會配合小米品牌通路一同銷售。

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台灣版小米手機9：

在台灣地區推出的小米手機9，基本上採先前已經在西班牙上市的國際版設計，同樣採用特殊全息幻彩色 (Holographic)設計，並且以全曲面形式打造機身背蓋，同時在相機、連接埠等元件均採用對稱設計，螢幕則以水滴造型與極窄邊框形式呈現，提供90.7%顯示佔比，採用三星AMOLED面板打造，提供高亮模式、低亮度畫質優化，以及獲得德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證的護眼模式2.0版本。

小米手機9同樣搭載螢幕下指紋解鎖功能，但採用第五代設計版本，藉由5μm像素感光面積的鏡頭式光學指紋識別模組，讓整體辨識速率提昇25%，使螢幕下指紋解鎖進入真正實用階段。

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硬體規格方面，小米手機9搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載強調可抗效能衰退、老化卡頓的LPDDR4x記憶體，以及UFS2.1儲存元件，整體運算效能標榜連續使用18個月後仍可維持流暢。記憶體與儲存容量配置部分，小米手機9台灣上市版本搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格。

另外，小米手機9也雙4G LTE連接功能，並且加入全功能的NFC與藍牙5.0規格，以及同樣支援L1+L5的雙頻GPS天線，同時更將紅外線功能重新加入，讓小米手機9可透過紅外線控制14類、4000多種品牌的家電裝置，或是支援紅外線操作設備。

相機設計部分，則在主相機分別搭載1200萬畫素、1μm像素感光面積、f/2.2光圈、對應2倍光學變焦、6片式鏡片設計的人像鏡頭 (採三星S5K3M5感光元件)，以及對應4800萬畫素、0.8μm像素感光面積、f/1.75光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX586感光元件)，另外則搭配1600萬畫素、1.0μm像素感光面積、f/2.2光圈的攝影鏡頭 (採Sony IMX481感光元件)構成，對應微距拍攝、超廣角拍攝、長焦人像拍攝與廣角街拍使用需求。

除了藉由4800萬畫素鏡頭對應更高解像能力，在拍攝風景等場景時，系統也會自動切換使用超廣角鏡頭拍攝，並且透過人工智慧算法修正邊緣變形，而先前在小米MIX 3提供的手持超級夜景功能也會在小米手機9內提供，同時也支援雷射對焦、相位混合對焦，強調在極黑環境下也能順利對焦拍攝。

其他拍攝功能部分，則包含加入960fps超級慢動作錄影、自動15種場景分析配樂，並且支援超廣角運動模式跟拍，讓使用者在跟拍過程能維持影像穩定，更與抖音合作變速、濾鏡、美顏、音樂等功能。

視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能，讓使用者能透過自拍留下美麗影像。

電池採用3300mAh容量規格，配合AMOLED低耗電、Snapdragon 855處理器節電表現，加上新增加的深色模式，將可讓小米手機9發揮更長電力續航時間，並且支援27W有線快衝，最快可在半小時內充滿70%電量，一小時內即可將電池充滿，本身也獲得德國萊茵TÜV安全快充系統2.0認證。無線充電則支援20W快充，約可在一個半小時內將小米手機9電池充滿，比起小米手機8的有線充電方式更快。

台灣版紅米Note 7：

紅米Note 7在機身背面採用亮光黑，以及暮光紅與夢幻藍兩款漸變配色設計，同時採用前後玻璃設計，並且導入水滴瀏海造型螢幕，背面維持搭載指紋辨識器。

硬體規格方面，紅米Note 7採用運作時脈更高的Qualcomm Snapdragon 660處理器、3GB、4GB或6GB記憶體配置，以及包含32GB、64GB儲存容量選項，螢幕尺寸則為6.3吋，解析度為Full HD+，並且以康寧Gorilla 5玻璃保護，電池容量高達4000mAh，本身也支援透過USB-C PD以最高18W功率充電，另外也搭載3.5mm耳機孔與紅外線操作功能。

相機部分，紅米Note 7採用4800萬畫素+500萬畫素鏡頭的主相機設計，其中4800萬畫素鏡頭搭載三星ISOCELL Bright GM1感光元件，而非使用Sony旗下產品，500萬畫素鏡頭主要適用於擷取景深資訊，視訊鏡頭則採用1300萬畫素規格。

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台灣版紅米7：

定位入門機種的紅米7，則是採用6.26吋HD+解析度的水滴造型螢幕，處理器搭載Snapdragon 632，分別推出2GB記憶體+16GB儲存容量、3GB記憶體+32GB儲存容量，以及4GB記憶體+64GB儲存容量三種規格，並且搭載支援10W充電功率的4000mAh電池容量，並且搭載800萬畫素視訊硬頭、1200萬畫素+200萬畫素組合雙鏡頭主相機，另外也保留3.5mm耳機孔與紅外線模擬遙控功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》