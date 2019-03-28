主打大電池與超廣角拍攝的Galaxy A30、A20登台 新增粉色款Galaxy A8s

三星稍早宣布推出日前已經在MWC 2019期間展示的Galaxy A30，以及採用漸層粉紅及粉藍色背蓋設計的Galaxy A8s蜜桃蘇打，另外也推出新款入門手機Galaxy A20。

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Galaxy A30採用三星Infinity-U形式的水滴造型螢幕，並且採用6.4吋Super AMOLED面板，解析度為Full HD+，同時搭載三星自有Exynos 7904處理器、主打4000mAh電池電量，以及支援快速充電設計，相機則搭載包含1600萬畫素主鏡頭與500萬畫素123度超廣角鏡頭組合的主相機，並且配置1600萬畫素視訊鏡頭，台灣推行版本分別搭載4GB記憶體及64GB儲存容量，分別提供炫光藍、炫光黑、炫光白三款配色，同樣搭載NFC、背面指紋辨識與臉部識別功能。

而Galaxy A20也同樣採用三星Infinity-U形式的水滴造型螢幕，並且採用6.4吋Super AMOLED面板，但解析度降為HD+規格，處理器則採用三星自有Exynos 7884、一樣主打4000mAh電池電量，以及支援快速充電設計，相機則搭載包含1300萬畫素主鏡頭與500萬畫素123度超廣角鏡頭組合的主相機，並且配置800萬畫素視訊鏡頭，台灣推行版本分別搭載3GB記憶體及32GB儲存容量，分別提供鏡面藍、鏡面黑、鏡面橘三款配色，同樣搭載NFC、背面指紋辨識與臉部識別功能。

兩者均搭載基於Android 9.0作業系統的One UI操作介面，並且搭載三星包含Samsung Health、Samsung Pay、Bixby在內重點功能服務。

而三星先前也已經宣布推出Galaxy A50、A70等機種，預期接下來也有可能陸續引進台灣市場。

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至於先前已經在中國市場推出的Galaxy A8s獨角精靈版，則是在台以Galaxy A8s蜜桃蘇打名稱推出，同樣搭載漸層粉紅及粉藍色背蓋設計，不過並未像中國推行版本額外在Bixby數位助理服務功能加入「魔鏡」功能，同時也未特別與化妝品牌合作。

先前在中國市場推行的Galaxy A8s獨角精靈版，將可透過Bixby數位助理服務，讓使用者以「魔鏡魔鏡」聲控指令快速啟用手機相機自拍功能，手機可隨時當做補妝鏡使用，同時手機更搭配歐舒丹合作的明星護手霜套裝，或是Anna Sui獨角獸香水一同銷售。

建議售價方面Galaxy A30將以單機建議售價新台幣8990元價格，從即日起於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、遠傳電信及各經銷通路上市，而Galaxy A20單機建議售價則為新台幣5990元，預計4月中下旬在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及各經銷通路上市，Galaxy A8s蜜桃蘇打，單機建議售價為新台幣14990元，預計4月中旬推出。

Galaxy A30：

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Galaxy A8s蜜桃蘇打：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》