亞太電信Gt智慧生活粉絲團挑戰連續直播5天 廣邀粉絲集氣「孵G蛋」

2019-03-27 19:23 聯合新聞網 台北訊



亞太電信孵G蛋活動直播現場 Day 1。圖／亞太電信提供 分享 facebook

初春天氣變化多端，連假前夕讓人坐立難安？亞太電信Gt智慧生活粉絲團自3/27（三）起推出創意互動集氣活動「孵G蛋」，挑戰連續直播5天，同時邀請粉絲參與集氣孵蛋；每日上、下午的直播活動，按讚、留言或分享互動數只要達標就抽禮券，每日都有超過10,000元禮券送給您；全程參與活動的粉絲，活動結束後可再參加神秘好禮抽獎活動，歡迎所有粉絲邀請親朋好友共同參與；此外，可愛的G蛋會孵化嗎?會孵出甚麼動物還是會有神奇的驚喜?也歡迎所有粉絲共同關注。

創意互動集氣 達標就抽禮券 每日萬元禮券等您拿

參加亞太電信的創意集氣「孵G蛋」活動很簡單，粉絲們在亞太電信Gt智慧生活粉絲團直播時段踴躍按讚、分享或是留言，集氣達標即可參加抽獎，如何達標呢？在每日上、下午直播時，各時段達標100讚+50則留言就抽200元禮券（3名）、150讚+100則留言再抽200元禮券（3名）、達500讚就抽1,000元禮券（5名），愈多人集氣，越快開啟抽獎模式，每日送出禮券最高破萬元，得獎名單並於當晚直播時段公布，邀請粉絲踴躍參與集氣；此外，粉絲們在留言時，也可以提供各式搞笑、無厘頭創意孵蛋法，如果獲得粉絲團小編青睞，創意的孵蛋法就有可能立即、或於次日幫您達成，想要看看自己的搞怪創意嗎，趕緊來亞太電信Gt智慧生活粉絲團留言。

孵蛋就是要堅持！粉絲全程參與加碼抽神秘好禮

除了挑戰每日集氣達標成就外，每日都參與直播活動留言互動的粉絲們，還有機會抽神祕好禮喔！亞太電信將於活動結束後抽出三名幸運兒並加碼贈送神秘好禮，真是超貼心又大方。集氣看直播，發揮創意又能抽禮券，還能一同見證神秘蛋蛋的誕生，這麼輕鬆有趣的活動僅此一檔，請粉絲們「相揪鬥陣作伙來」一同「孵G蛋」。

亞太電信Gt智慧生活粉絲團網址：https://www.facebook.com/Aptg.tw/

直播時間：3/27（三）起連續5天，9時至13時、14時至17時30分、20時30分至21時。（直播時間將依G蛋作息彈性機動調整）