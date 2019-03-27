微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

相較過往必須透過國際專線連接，同時傳輸頻寬相對受限情況，微軟稍早宣布在台與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與是方電訊攜手合作在地化Azure ExpressRoute服務，藉由在地電信業者網路頻寬，即可快速且穩定地連接微軟位於全球54個地區的Azure雲端服務中心。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長Alain Crozier說明Azure雲端服務在台灣成長幅度遠高於全球，並且宣布與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與是方電訊合作將Azure服務在地化 分享 facebook

由於直接透過電信業者網路頻寬資源與微軟Azure雲端服務中心串接，意味企業端僅需負擔台灣境內連接到電信業者的網路頻寬相關費用，並且能以更高、穩定頻寬資源存取Azure雲端服務應用項目，不必像過往必須透過跨國連接模式，僅能以有限頻寬使用微軟Azure雲端服務。

在微軟與台灣在地電信業者合作之下，意味企業端將可藉由就近連接節點存取Azure雲端服務，並且建置混合雲、BCDR異地備援、HPC高速運算，或是SAP on Azure等雲端服務，使Azure雲端服務可以成為企業端虛擬機房，並且確保資訊儲存安全。

而在此次合作中，微軟更強調可以透過在地電信業者連接節點提供務水準協議 (Service-Level Agreement)達99.95%以上保證的地化Azure ExpressRoute服務，讓企業端可以藉由Azure雲端服務建置更穩定的線上應用項目，同時也能使企業端在雲端服務建置成本進一步降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》