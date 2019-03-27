親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11楊又肇

相較過往必須透過國際專線連接，同時傳輸頻寬相對受限情況，微軟稍早宣布在台與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與是方電訊攜手合作在地化Azure ExpressRoute服務，藉由在地電信業者網路頻寬，即可快速且穩定地連接微軟位於全球54個地區的Azure雲端服務中心。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長Alain Crozier說明Azure雲端...
微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長Alain Crozier說明Azure雲端服務在台灣成長幅度遠高於全球，並且宣布與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與是方電訊合作將Azure服務在地化
分享

由於直接透過電信業者網路頻寬資源與微軟Azure雲端服務中心串接，意味企業端僅需負擔台灣境內連接到電信業者的網路頻寬相關費用，並且能以更高、穩定頻寬資源存取Azure雲端服務應用項目，不必像過往必須透過跨國連接模式，僅能以有限頻寬使用微軟Azure雲端服務。

在微軟與台灣在地電信業者合作之下，意味企業端將可藉由就近連接節點存取Azure雲端服務，並且建置混合雲、BCDR異地備援、HPC高速運算，或是SAP on Azure等雲端服務，使Azure雲端服務可以成為企業端虛擬機房，並且確保資訊儲存安全。

而在此次合作中，微軟更強調可以透過在地電信業者連接節點提供務水準協議 (Service-Level Agreement)達99.95%以上保證的地化Azure ExpressRoute服務，讓企業端可以藉由Azure雲端服務建置更穩定的線上應用項目，同時也能使企業端在雲端服務建置成本進一步降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

華為發表會最有梗是它！Gentle Monster聯名智慧眼鏡進軍時尚圈

2019-03-27 00:33

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04

空降拍照榜冠軍 華為P30系列巴黎發表

2019-03-27 00:07

5G首波釋2790MHz頻寬 NCC拚明年上半如期完成

2019-03-26 18:03

沒來由自爆！ 三星S7傳出在未充電情況下爆炸

2019-03-26 12:40

回應中華電信「別惹我」 遠傳：不會主動挑起戰事

2019-03-26 09:25

「郭董一直拜託我加他LINE好友」 這個方法衝出高人數

2019-03-26 09:17

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

2019-03-25 15:08

遠傳推動「大.人.物」轉型發展模式，強調未來5G網路不會淪為低價競爭

2019-03-25 15:04

日韓賞櫻季 台灣之星Wi-Fi分享器日租88元限時優惠中

2019-03-24 16:13

折疊機貴鬆鬆 優缺超級比一比

2019-03-23 12:56

HMD Global手機傳將用戶資訊回傳中國 可能涉及更大罰責

2019-03-23 11:06

華碩鐵粉大讚ZenFone 5Z 好奇「大家願不願續用ASUS」

2019-03-22 13:41

5G要來了！ 交通部規劃第一波商用頻譜

2019-03-22 11:50

交通部規畫釋出5G第一波商用頻譜

2019-03-22 09:26

蘋果再丟震撼彈！舊換新iPhone XR只要17505元起

2019-03-21 22:41

5G技術到底能做什麼？ 將帶給20個產業重大影響

2019-03-21 15:07

快閃只到週五！遠傳網路門市iPhone方案最低0元換新機

2019-03-21 13:06

8K+5G超震撼！亞太電信攜手國際大廠實演炫技

2019-03-20 19:13

韓媒：蘋果明年3款新iPhone 將採用OLED

2019-03-20 18:27

電信資費花露露 搞懂專有名詞再綁約

2019-03-20 14:14

POCOPHONE F1可能推出Lite版本 鎖定追求效能且預算有限族群

2019-03-20 11:10

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

小米投資黑鯊手機2揭曉，加入新色、主機遊玩模式

2019-03-19 10:28

三星S10系列推漫威專屬配件 還可下載韓星鬧鐘喚你起床

2019-03-19 00:16

全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 都可用Apple Pencil了

2019-03-18 21:33

紅米品牌將比照小米建立完整生態鏈 布局極致性價比市場

2019-03-18 21:13

紅米Note 7 Pro與新款入門手機紅米7同步亮相

2019-03-18 21:13

蘋果推出新版iPad Air、iPad Mini！12,900元起跳

2019-03-18 21:10

Google加入折疊手機行列 獨創Z字折法狠甩三星、華為

2019-03-18 14:49

五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

2019-03-18 13:19
看更多

熱門文章

用LINE落伍了！ 日本年輕人：老人和小學生才會用

2019-03-27 13:28

一分鐘抓重點 蘋果最新4大服務強在哪

2019-03-26 16:51

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

iOS 12.2釋出更新 新產品照也被挖出

2019-03-26 19:38

廠商改Skype群組名「愛殺價」 客戶：你知道我看得到嗎

2019-03-26 16:56

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

蘋果發表會無新機 華為狠酸「謝謝暖場」

2019-03-26 21:07

空降拍照榜冠軍 華為P30系列巴黎發表

2019-03-27 00:07

手機中木馬病毒後門大開？ 很煩但必須做的五件事

2019-03-27 11:45

華為發表會最有梗是它！Gentle Monster聯名智慧眼鏡進軍時尚圈

2019-03-27 00:33

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

華碩說明 自動更新工具程式可能遭受攻擊情事

2019-03-26 17:54

Apple Card創新未必多 可能靠友善加分

2019-03-27 08:59

5G首波釋2790MHz頻寬 NCC拚明年上半如期完成

2019-03-26 18:03

抖音15秒變長5分鐘 初期開放給科普內容

2019-03-26 16:31

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

HTC攜手高通 推動XR生態系加速發展

2019-03-27 11:30

Google推新服務 職缺搜尋上線

2019-03-27 11:31

宏達電攜高通 加速XR一體機和5G手機商業化

2019-03-27 10:24

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

影／蘋果春季發表會懶人包 四大重點一次看

2019-03-26 19:21

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

iOS 12.2更新內容藏著Beats新款真無線耳機外觀影像

2019-03-27 16:19

Brinno推出長效高畫質縮時攝影機

2019-03-27 12:01

一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

2019-03-27 16:24

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53

Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

2019-03-27 15:44

蘋果新聞+訂閱服務能否成為媒體業者救星？ 關鍵還是在於內容

2019-03-27 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top