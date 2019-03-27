動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

針對三星今年推出的旗艦手機Galalxy S10系列，OtterBox同樣也推出對應適用的保護殼配件，分別包含Symmetry炫彩幾何系列、Folio真皮系列、Pursuit探險者系列、Defender防禦者系列與Commuter通勤者系列，而併入OtterBox的LifeProof品牌，也同樣針對三星Galaxy S10系列推出新款NËXT與FRĒ系列保護殼配件，讓Galaxy S10系列手機也能獲得全面抗摔保護效果。

筆者此次分別取得OtterBox的Symmetry炫彩幾何系列，以及LifeProof的NËXT系列保護殼進行體驗，來看看強調重度防護的保護殼如何確保Galaxy S10+在日常生活使用不致於產生損傷。

OtterBox的Symmetry炫彩幾何系列 (左)，以及LifeProof的NËXT系列保護殼 分享 facebook

此次OtterBox品牌對應Galaxy S10系列機種推出的保護殼配件，主要特色分別如下：

Symmetry炫彩幾何系列：以時尚設計為主，同時保護殼訴求纖薄。

Folio真皮系列：以真皮掀蓋保護手機螢幕，可防螢幕刮花，磁力貼設計則可確保掀蓋密合，掀蓋內側則設有卡片夾層，便於收放信用卡與身分證件。

Pursuit探險者系列：是OtterBox品牌最薄、最堅固的保護殼，更可對應防塵、防髒與防雪需求。

Defender防禦者系列：凸顯OtterBox堅固防護品質形象，接口蓋設計則有助於阻絕塵屑等髒汙。

Commuter通勤者系列：訴求輕巧、容易攜帶，增加防滑設計。

而LifeProof品牌此次推出的NËXT與FRĒ系列保護殼，特色則分別如下：

NËXT系列：防塵、防雪，防摔高度達2米，以無前蓋設計讓使用者可直接觸控螢幕，凸起的弧形邊框也能應對手機正面摔落防護。

FRĒ系列：對應防水、防塵、防雪、防摔四種防護設計，透過兩片式設計讓手機對應2米深水下防護長達一小時，防摔高度同樣達2米。

此次體驗隸屬OtterBox品牌的Symmetry炫彩幾何系列保護殼，以及隸屬LifeProof品牌的NËXT系列保護殼，分別對應不同使用需求。

其中，Symmetry炫彩幾何系列鎖定較輕薄，但維持一定機身抗摔保護特性，整體上的持握感並沒有太大增加，不過對於男性使用者應該可以有更好的握實感。

另外在安裝後的螢幕操作表現部分，基本上也不會影響Galaxy S10+的側邊螢幕操作功能，依然可以輕鬆透過側滑手勢呼叫快捷介面。

相較於Symmetry炫彩幾何系列，LifeProof品牌的NËXT系列保護殼則強調更完整的防護效果，分別包含防塵、防雪，以及防摔高度達2米等防護效果，但機身相對就會變得較「粗壯」。

而透過無前蓋設計，讓使用者可直接觸控螢幕進行各類操作，並且配合邊緣凸起的弧形邊框對應手機正面摔落防護效果。

保護殼採前後卡榫固定安裝設計，並且採用透明背蓋，讓使用者仍可看見機身背面，並且維持一定防護能力。要拆卸時，則必須透過硬幣等物體撬開邊角凹槽部位，藉此將前後卡榫撐開。

由於此次體驗的兩款保護殼均採螢幕直接外露設計，因此如果要進一步確保螢幕抗刮，可能還是要尋找合適的螢幕保護貼。

OtterBox Symmetry炫彩幾何系列：

OtterBox的Symmetry炫彩幾何系列保護殼 分享 facebook

內部採減震緩衝設計 分享 facebook

與Galaxy S10+實際尺寸比較 分享 facebook

安裝保護殼之後的外觀 分享 facebook

側面曲面螢幕的側滑操作功能依然可以順利呼叫 分享 facebook

安裝之後的背面情況 分享 facebook

厚度多多少少會增加一些 分享 facebook

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LifeProof品牌的NËXT系列：

NËXT系列保護殼採前後兩片卡榫固定設計 分享 facebook

與Galaxy S10+大小比較 分享 facebook

安裝之後會略顯巨大 分享 facebook

與Symmetry炫彩幾何系列保護殼安裝之後的厚度沒有太大改變 分享 facebook

背面採透明設計 分享 facebook

由於可以直接觸控螢幕，因此邊緣部分也保留側面螢幕操作使用功能 分享 facebook

若要拆開保護殼的話，必須透過硬幣等硬物將邊角凹槽扳開 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》