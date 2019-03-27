親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04聯合報 記者游振昇／台中報導

鴻海集團總裁郭台銘LINE帳號昨開張，台中市很多人轉傳郭的「加好友」訊息，一起當...
鴻海集團總裁郭台銘LINE帳號昨開張，台中市很多人轉傳郭的「加好友」訊息，一起當「郭台銘的好友」。 圖／取自LINE
分享

鴻海集團總裁郭台銘LINE@帳號昨啟用，用詞有趣的「昨晚郭董LINE我，一直拜託我加他好友」訊息，持續在LINE平台瘋傳。很多人看了好奇，點進去發現「係金A」，樂得與郭董加好友，讓郭的LINE好友人數，一天就飆破四萬人。

郭台銘臉書小編前天在臉書表示，「霸氣總裁郭董」繼臉書粉絲頁今年一月卅一日開張，將再推出霸氣總裁郭董LINE@帳號，並公布連結網址，號召網友加好友，還說「很重要，請大家轉傳大家」。網友從臉書連結加「TerryGou」為好友，就會跳出郭問好的文字，並請推薦給朋友。

郭團隊策略奏效，有人寫了「昨晚郭董LINE我，一直拜託我加他好友」的連結訊息，因為「郭董拜託」很具吸引力，不斷被轉傳。民眾好奇點進去，發現並非詐騙或開玩笑，果真可加郭台銘成好友。

郭台銘前晚先在LINE跟好友道晚安，昨午貼出文與圖，「午安，LINE開張第一天，先談格局」，文中指阿里山上的神木，四千年前當種子掉到土裡就決定了。因為它長在空曠的地方，不是在西門町，且它要耐得住風寒和寂寞。

郭說，神木之所以成為神木，是在種子落地就決定了的，絕不是四千年後才知道。所以「格局」決定在一開始，你的心裡怎麼想。如果你正在做對的事卻很寂寞，「郭台銘請你擇善固執」。

郭台銘在LINE發文後，不少好友馬上按讚或貼讚的圖案，有人留言「氣度決定高度，企圖決定版圖」。還有人留言「郭董+韓總是最佳組合」、「郭董出來選總統」。

郭台銘LINE阿里山

相關新聞

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

沒來由自爆！ 三星S7傳出在未充電情況下爆炸

2019-03-26 12:40

5G首波釋2790MHz頻寬 NCC拚明年上半如期完成

2019-03-26 18:03

回應中華電信「別惹我」 遠傳：不會主動挑起戰事

2019-03-26 09:25

「郭董一直拜託我加他LINE好友」 這個方法衝出高人數

2019-03-26 09:17

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

2019-03-25 15:08

遠傳推動「大.人.物」轉型發展模式，強調未來5G網路不會淪為低價競爭

2019-03-25 15:04

日韓賞櫻季 台灣之星Wi-Fi分享器日租88元限時優惠中

2019-03-24 16:13

折疊機貴鬆鬆 優缺超級比一比

2019-03-23 12:56

HMD Global手機傳將用戶資訊回傳中國 可能涉及更大罰責

2019-03-23 11:06

華碩鐵粉大讚ZenFone 5Z 好奇「大家願不願續用ASUS」

2019-03-22 13:41

5G要來了！ 交通部規劃第一波商用頻譜

2019-03-22 11:50

交通部規畫釋出5G第一波商用頻譜

2019-03-22 09:26

蘋果再丟震撼彈！舊換新iPhone XR只要17505元起

2019-03-21 22:41

5G技術到底能做什麼？ 將帶給20個產業重大影響

2019-03-21 15:07

快閃只到週五！遠傳網路門市iPhone方案最低0元換新機

2019-03-21 13:06

8K+5G超震撼！亞太電信攜手國際大廠實演炫技

2019-03-20 19:13

韓媒：蘋果明年3款新iPhone 將採用OLED

2019-03-20 18:27

電信資費花露露 搞懂專有名詞再綁約

2019-03-20 14:14

POCOPHONE F1可能推出Lite版本 鎖定追求效能且預算有限族群

2019-03-20 11:10

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

小米投資黑鯊手機2揭曉，加入新色、主機遊玩模式

2019-03-19 10:28

三星S10系列推漫威專屬配件 還可下載韓星鬧鐘喚你起床

2019-03-19 00:16

全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 都可用Apple Pencil了

2019-03-18 21:33

紅米品牌將比照小米建立完整生態鏈 布局極致性價比市場

2019-03-18 21:13

紅米Note 7 Pro與新款入門手機紅米7同步亮相

2019-03-18 21:13

蘋果推出新版iPad Air、iPad Mini！12,900元起跳

2019-03-18 21:10

Google加入折疊手機行列 獨創Z字折法狠甩三星、華為

2019-03-18 14:49

五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

2019-03-18 13:19

三星可能近期揭曉第二款Android Go手機 將以Galaxy A2 Core為稱

2019-03-18 09:03

Google Pixel 4也要螢幕挖洞設計？搭載雙主、雙前鏡頭

2019-03-17 20:02

他在官網搶購小米9 年度旗艦機竟忘了裝閃光燈

2019-03-17 17:50

P30、P30 Pro外觀、規格曝光 後者將首度搭載雙側曲面珍珠屏設計

2019-03-17 09:43

中華電推「限定」400元吃到飽 500名幸運兒可申辦

2019-03-16 17:47
看更多

熱門文章

「郭董一直拜託我加他LINE好友」 這個方法衝出高人數

2019-03-26 09:17

卡巴斯基：華碩遭駭 可能影響逾百萬名用戶

2019-03-26 13:13

一亮相立刻變神卡！Apple Card信用卡純白設計耍神秘

2019-03-26 13:41

回應中華電信「別惹我」 遠傳：不會主動挑起戰事

2019-03-26 09:25

一分鐘抓重點 蘋果最新4大服務強在哪

2019-03-26 16:51

沒來由自爆！ 三星S7傳出在未充電情況下爆炸

2019-03-26 12:40

iOS 12.2釋出更新 新產品照也被挖出

2019-03-26 19:38

蘋果發表會無新機 華為狠酸「謝謝暖場」

2019-03-26 21:07

廠商改Skype群組名「愛殺價」 客戶：你知道我看得到嗎

2019-03-26 16:56

駭客攻擊影響數十萬台電腦？華碩：僅數百台

2019-03-26 15:23

蘋果推新聞訂閱服務 美媒幾家歡樂幾家愁

2019-03-26 14:32

觀點／蘋果春季發表會聚焦服務項目 但似乎仍稍嫌不足？

2019-03-26 14:30

華碩說明 自動更新工具程式可能遭受攻擊情事

2019-03-26 17:54

宏達電推出首款多模式VR一體機 首批訂單4月下旬發貨

2019-03-26 10:58

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

5G首波釋2790MHz頻寬 NCC拚明年上半如期完成

2019-03-26 18:03

Google新北辦公園區 預留雙倍成長空間

2019-03-26 14:39

Google宣布於遠東通訊園區建立全新辦公園區 預計擴大招募人才

2019-03-26 14:27

觀察站／Apple News+來了 紙媒危機？轉機？

2019-03-26 14:39

抖音15秒變長5分鐘 初期開放給科普內容

2019-03-26 16:31

春假漫遊 台灣大祭東南亞漫遊上網4天只要398元

2019-03-26 14:48

HTC於VEC2019 推首款全六自由度多模式VR一體機

2019-03-26 14:52

聚焦年輕族群 台灣之星快閃五日祭單門號399吃到飽

2019-03-26 14:32

駭客入侵波及用戶 華碩：升級多重驗證機制

2019-03-26 15:24

小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04

露營野餐添歡樂 藍牙揚聲器、KTV音箱熱銷

2019-03-26 14:17

宏達電VR新款一體機亮相 4月下旬出貨

2019-03-26 14:40

影／蘋果春季發表會懶人包 四大重點一次看

2019-03-26 19:21

蘋果強攻軟實力 問鼎遊戲金融OTT

2019-03-26 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top