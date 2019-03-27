係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中報導



鴻海集團總裁郭台銘LINE帳號昨開張，台中市很多人轉傳郭的「加好友」訊息，一起當「郭台銘的好友」。 圖／取自LINE 分享 facebook

鴻海集團總裁郭台銘LINE@帳號昨啟用，用詞有趣的「昨晚郭董LINE我，一直拜託我加他好友」訊息，持續在LINE平台瘋傳。很多人看了好奇，點進去發現「係金A」，樂得與郭董加好友，讓郭的LINE好友人數，一天就飆破四萬人。

郭台銘臉書小編前天在臉書表示，「霸氣總裁郭董」繼臉書粉絲頁今年一月卅一日開張，將再推出霸氣總裁郭董LINE@帳號，並公布連結網址，號召網友加好友，還說「很重要，請大家轉傳大家」。網友從臉書連結加「TerryGou」為好友，就會跳出郭問好的文字，並請推薦給朋友。

郭團隊策略奏效，有人寫了「昨晚郭董LINE我，一直拜託我加他好友」的連結訊息，因為「郭董拜託」很具吸引力，不斷被轉傳。民眾好奇點進去，發現並非詐騙或開玩笑，果真可加郭台銘成好友。

郭台銘前晚先在LINE跟好友道晚安，昨午貼出文與圖，「午安，LINE開張第一天，先談格局」，文中指阿里山上的神木，四千年前當種子掉到土裡就決定了。因為它長在空曠的地方，不是在西門町，且它要耐得住風寒和寂寞。

郭說，神木之所以成為神木，是在種子落地就決定了的，絕不是四千年後才知道。所以「格局」決定在一開始，你的心裡怎麼想。如果你正在做對的事卻很寂寞，「郭台銘請你擇善固執」。

郭台銘在LINE發文後，不少好友馬上按讚或貼讚的圖案，有人留言「氣度決定高度，企圖決定版圖」。還有人留言「郭董+韓總是最佳組合」、「郭董出來選總統」。