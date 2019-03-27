華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

在日前幾乎在沒有保密情況下透露所有規格細節之後，華為終於在法國巴黎正式揭曉年度旗艦手機P30系列，並且以「自然美」作為設計主軸，分別推出P30與P30 Pro兩款機種，同時更強調P30 Pro搭載藉由人工智慧加持打造50倍數位變焦依然維持細節清晰的遠距拍攝表現，甚至強調能以全手持情況下捕捉清楚且色彩真實的月色。

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由於先前幾乎在沒有保密情況下，使得此次揭曉的P30、P30 Pro在正式發表前就已經「確認」各項硬體細節，其中P30分別搭載6.1吋OLED平面水滴造型螢幕 (珍珠屏)、加入支援螢幕下指紋解鎖 (依然是光學式設計)、最高6GB記憶體與128GB儲存容量配置，並且搭載徠卡鏡頭設計相機模組，主鏡頭為4000萬畫素、f/1.8光圈，超廣角鏡頭為1600萬畫素、f/2.2光圈，望遠鏡頭為800萬畫素，對應3倍光學變焦，分別提供黑色、珍珠白、極光色、白紫漸變與琥珀紅五款配色，電池容量則為3650mAh，電池快充則對應22.5W充電效率與15W無線充電，機身對應IP53等級防水效果，並且支援有線或無線形式的反向充電。

而在P30 Pro部分，則分別搭載6.47吋、首款OLED雙側曲面水滴造型螢幕 (珍珠屏)、支援螢幕下指紋解鎖，最高配置8GB記憶體與512GB儲存容量規格，同樣採用徠卡鏡頭設計相機模組，主鏡頭為4000萬畫素、f/1.6光圈與OIS光學防震，超廣角鏡頭為2000萬畫素、f/2.2光圈，望遠鏡頭為800萬畫素，對應5倍光學變焦，最高支援50倍數位變焦，另外更額外搭配ToF鏡頭模組，機身同樣推出黑色、珍珠白、極光色、白紫漸變與琥珀紅五款配色，電池容量為4200mAh、支援40W快充、15W無線充電與IP68防水設計，同樣支援有線或無線形式的反向充電。

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至於處理器部分，並未像傳聞採用新款7nm+製程打造的升級款Kirin 985處理器，而是沿用去年搭載於Mate 20系列的Kirin 980處理器，但一樣針對手機使用流暢、app快速啟動、相機拍攝等應用需求提供人工智慧運算效能，其中更包含針對影像HDR、細節等資訊處理，藉此實現更穩定的手持夜拍、穩定錄影等效果。

此次P30系列同樣搭載雙SIM卡設計，並且支援雙4G LTE，同時均支援VoLTE通話，一樣也能使用華為自有NM記憶卡，不過暫時尚未計畫另外推出5G連網版本。

在此次相機表現部分，更成為華為再次強調重點項目，其中包含在P30搭載感光值可達ISO 204800表現，P30 Pro更可達ISO 102400表現。在華為說明中，分別強調P30系列手持拍攝表現，在極度暗光環境下更可重現影像清晰輪廓，以及貼近真實色彩表現 (但有趣的是，華為在跟其他手機拍攝比較中，反而是拉長P30系列相機曝光秒數，藉此讓拍攝影像進光量增加)。

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其中，華為將原本採Quad Bayer四合一像素結構中的RGGB排列改為RYYB，簡單說起來就是將原本綠光部分改為黃光，藉此讓整體進光量可以大幅提昇，配合高感光值設計使整體拍攝顏色表現更趨自然，同時也能在暗光環境維持一定影像輪廓清晰表現，而感光元件面積也進一步增加至1/1.7吋設計。

在P30 Pro搭載的5倍光學長焦鏡頭，更採用潛望式模組設計，除了可以對應無損10倍數位變焦，搭配所有鏡頭進行變焦的話，更可實現高達50倍數位變焦效果，同時華為更強調在此情況下一樣可維持影像細節清晰表現。至於在P30 Pro獨有的ToF鏡頭，更可用於捕捉更精準的景深資訊，藉此應用在美顏、美體拍攝，或是擴增實境應用。

其他功能方面，華為也將在拍攝功能加入多鏡頭同時錄影，並且在DxOMark評比分數獲得112總分評價，其中在靜態拍攝部分獲得119分，而錄影方面則獲得97分，但似乎尚未獲得視訊鏡頭自拍表現評價。

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另一方面，華為也在P30系列加入全新Huawei Health健康量測功能，讓使用者能直接與跑步機記錄數據同步，同時也加入新版檔案快傳功能，並且針對全球超過20個國家地區的奧迪車主加入支援模擬Audi Connect數位車鑰匙功能，讓使用者能直接透過感應方式開啟車門。

建議售價部分，P30預計從799歐元起跳，P30 Pro則預計從999歐元起跳，其中8GB記憶體+256GB儲存容量版本建議售價為1099歐元，而8GB記憶體+512GB儲存容量版本則為1249歐元，兩款手機都將從即日起開放預購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》