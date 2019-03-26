沒來由自爆！ 三星S7傳出在未充電情況下爆炸

2019-03-26 12:40 聯合新聞網 綜合報導



幾年前三星Note7的爆炸案讓人記憶猶新，雖然當時已進行全面的回收處理，如今卻傳出三星另一款機型S7在未充電的情況下爆炸的消息。本週一名奈及利亞的三星手機用戶在Twitter上PO出自己的三星Galaxy S7突然自爆的消息，照片上碎裂的手機和焦黑的電池顯示了手機爆炸的情況相當嚴重。

奈及利亞的三星用戶在Twitter上傳爆炸後的S7照片。photo credit: Twitter :House of Soares 分享 facebook

該名用戶表示自己當時並沒有使用手機，只是將它放在桌上也未將手機充電，在毫無預警的情況下S7就爆炸自燃起來了。由於事發突然，他只能把燃燒的手機浸到水桶裡滅火。事後他拍下手機的照片，前方的螢幕明顯變形、背面的玻璃全裂，電池則燒個焦黑。

南非的三星公司已經對此事展開調查，由於只憑網路上的照片無法了解情況，他們要求該用戶把手機寄回以便他們查出爆炸的原因和徹底解決的辦法。