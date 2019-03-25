遠傳推動「大.人.物」轉型發展模式，強調未來5G網路不會淪為低價競爭

日前確認由轉型長井琪接任遠傳總經理職位之後，遠傳稍早宣佈將啟用2019年全新企業營運方針，藉由「精實、轉型、再成長」三大主軸推行結合「大 (大數據)」、「人 (人工智慧)」、「物 (物聯網)」開發應用的「大.人.物」發展模式，同時對外也將持續透過結盟、投資持續擴展電信服務生態圈，進而提供更多元的創新服務，讓遠傳整體能有再成長動能。

遠傳新任總經理井琪 分享 facebook

井琪表示，雖然接手遠傳總經理職位，但本身依然持續在遠傳內部推動轉型成長發展，此次提出結合大數據、人工智慧與物聯網構成的「大.人.物」發展模式，其中便整合旗下電信服務、未來銜接5G網路技術商用，並且與AWS、微軟在內雲端服務銜接，藉此推動更多成長動能。

除此之外，遠傳也計畫更進一步貼近用戶，並且更仔細傾聽用戶實際需求，更計畫從傳統電信業者轉型成為數位服務供應者，成為消費者或企業端在數位化應用最佳助手，其中將針對消費市場提供更合適的電信應用服務，而在企業端也計畫與更多創新技術應用銜接，透過「大.人.物」發展模式擴展更大成長機會。

推動創新技術與服務發展

而就井琪說明，遠傳其實很早之前就已經開始佈局「大.人.物」發展模式，例如先前開始藉由巨量數據分析讓網路服務呈現最佳化表現，同時在人工智慧也透過愛講音箱、與新光人壽合作打造線上客服機器人，更在全台率先完成NB-IoT網路覆蓋，並且推動NB-IoT物聯網生態圈，另外也與台灣雲端物聯網產業協會共同發行國內首創物聯網生態圈手冊，藉此帶動全台物聯網應用熱度。

在創新服務方面，遠傳去年也與Naver旗下LINE攜手合作純網路一站式電信服務LINE Mobile，同時也與LINE Financial純網銀籌備進行合作，另外更藉由投資TBCASoft、與合作夥伴共同成立CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟，擴大進入區塊鏈技術應用發展。

另外，從2018年成立旭天能源，遠傳表示持續深化綠色能源的關鍵技術，在太陽能系統規劃、智慧電網建置、智慧能源平台管理等綠能解決方案也有具體佈局，並且結合本身物聯網應用與巨量數據管理，將協助政府與企業客戶夥伴達成綠色能源目標。

針對台灣地區最快將於2020年進入5G商轉階段，遠傳表示已經積極準備，並且參考國外先進運營商經驗，預計以5G網路技術推動「大.人.物」發展模式。此外，遠傳說明旗下5G實驗網路應用計畫已經在今年初成形，積極建構全台5G車聯網產業生態圈，預計配合中央與地方政府推動智慧城市計畫，拓展智慧運輸和智慧城市的新應用。

相較其他電信業者的轉型，井琪強調遠傳由於結合旗下集團資源，同時也持續往外擴展合作機會，預期將能在轉型過程中創造全新發展機會。

未來5G網路資費不會淪為「低價競爭」

至於對於目前台灣地區4G網路資費已經呈現低價競爭情況，是否也會影響日後5G網路資費定價，井琪認為未來的網路資費依然會反應服務品質，其中還包含更多電信、內容服務整合，甚至包含網路連接品質表現，因此並不認為接下來的電信網路資費將會淪為低價競爭。

同時為了讓日後推行的資費方案更具競爭力，井琪也透露未來針對資費方案擬定將會更加考慮貼近消費者使用需求，甚至可以讓使用者自行決定更具彈性的資費搭配模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》