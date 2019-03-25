親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

遠傳推動「大.人.物」轉型發展模式，強調未來5G網路不會淪為低價競爭

2019-03-25 15:04楊又肇

日前確認由轉型長井琪接任遠傳總經理職位之後，遠傳稍早宣佈將啟用2019年全新企業營運方針，藉由「精實、轉型、再成長」三大主軸推行結合「大 (大數據)」、「人 (人工智慧)」、「物 (物聯網)」開發應用的「大.人.物」發展模式，同時對外也將持續透過結盟、投資持續擴展電信服務生態圈，進而提供更多元的創新服務，讓遠傳整體能有再成長動能。

遠傳新任總經理井琪
遠傳新任總經理井琪
分享

井琪表示，雖然接手遠傳總經理職位，但本身依然持續在遠傳內部推動轉型成長發展，此次提出結合大數據、人工智慧與物聯網構成的「大.人.物」發展模式，其中便整合旗下電信服務、未來銜接5G網路技術商用，並且與AWS、微軟在內雲端服務銜接，藉此推動更多成長動能。

除此之外，遠傳也計畫更進一步貼近用戶，並且更仔細傾聽用戶實際需求，更計畫從傳統電信業者轉型成為數位服務供應者，成為消費者或企業端在數位化應用最佳助手，其中將針對消費市場提供更合適的電信應用服務，而在企業端也計畫與更多創新技術應用銜接，透過「大.人.物」發展模式擴展更大成長機會。

推動創新技術與服務發展

而就井琪說明，遠傳其實很早之前就已經開始佈局「大.人.物」發展模式，例如先前開始藉由巨量數據分析讓網路服務呈現最佳化表現，同時在人工智慧也透過愛講音箱、與新光人壽合作打造線上客服機器人，更在全台率先完成NB-IoT網路覆蓋，並且推動NB-IoT物聯網生態圈，另外也與台灣雲端物聯網產業協會共同發行國內首創物聯網生態圈手冊，藉此帶動全台物聯網應用熱度。

在創新服務方面，遠傳去年也與Naver旗下LINE攜手合作純網路一站式電信服務LINE Mobile，同時也與LINE Financial純網銀籌備進行合作，另外更藉由投資TBCASoft、與合作夥伴共同成立CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟，擴大進入區塊鏈技術應用發展。

另外，從2018年成立旭天能源，遠傳表示持續深化綠色能源的關鍵技術，在太陽能系統規劃、智慧電網建置、智慧能源平台管理等綠能解決方案也有具體佈局，並且結合本身物聯網應用與巨量數據管理，將協助政府與企業客戶夥伴達成綠色能源目標。

針對台灣地區最快將於2020年進入5G商轉階段，遠傳表示已經積極準備，並且參考國外先進運營商經驗，預計以5G網路技術推動「大.人.物」發展模式。此外，遠傳說明旗下5G實驗網路應用計畫已經在今年初成形，積極建構全台5G車聯網產業生態圈，預計配合中央與地方政府推動智慧城市計畫，拓展智慧運輸和智慧城市的新應用。

相較其他電信業者的轉型，井琪強調遠傳由於結合旗下集團資源，同時也持續往外擴展合作機會，預期將能在轉型過程中創造全新發展機會。

未來5G網路資費不會淪為「低價競爭」

至於對於目前台灣地區4G網路資費已經呈現低價競爭情況，是否也會影響日後5G網路資費定價，井琪認為未來的網路資費依然會反應服務品質，其中還包含更多電信、內容服務整合，甚至包含網路連接品質表現，因此並不認為接下來的電信網路資費將會淪為低價競爭。

同時為了讓日後推行的資費方案更具競爭力，井琪也透露未來針對資費方案擬定將會更加考慮貼近消費者使用需求，甚至可以讓使用者自行決定更具彈性的資費搭配模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網LINE區塊鏈技術

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

2019-03-25 15:08

日韓賞櫻季 台灣之星Wi-Fi分享器日租88元限時優惠中

2019-03-24 16:13

折疊機貴鬆鬆 優缺超級比一比

2019-03-23 12:56

HMD Global手機傳將用戶資訊回傳中國 可能涉及更大罰責

2019-03-23 11:06

華碩鐵粉大讚ZenFone 5Z 好奇「大家願不願續用ASUS」

2019-03-22 13:41

5G要來了！ 交通部規劃第一波商用頻譜

2019-03-22 11:50

交通部規畫釋出5G第一波商用頻譜

2019-03-22 09:26

蘋果再丟震撼彈！舊換新iPhone XR只要17505元起

2019-03-21 22:41

5G技術到底能做什麼？ 將帶給20個產業重大影響

2019-03-21 15:07

快閃只到週五！遠傳網路門市iPhone方案最低0元換新機

2019-03-21 13:06

8K+5G超震撼！亞太電信攜手國際大廠實演炫技

2019-03-20 19:13

韓媒：蘋果明年3款新iPhone 將採用OLED

2019-03-20 18:27

電信資費花露露 搞懂專有名詞再綁約

2019-03-20 14:14

POCOPHONE F1可能推出Lite版本 鎖定追求效能且預算有限族群

2019-03-20 11:10

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

小米投資黑鯊手機2揭曉，加入新色、主機遊玩模式

2019-03-19 10:28

三星S10系列推漫威專屬配件 還可下載韓星鬧鐘喚你起床

2019-03-19 00:16

全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 都可用Apple Pencil了

2019-03-18 21:33

紅米品牌將比照小米建立完整生態鏈 布局極致性價比市場

2019-03-18 21:13

紅米Note 7 Pro與新款入門手機紅米7同步亮相

2019-03-18 21:13

蘋果推出新版iPad Air、iPad Mini！12,900元起跳

2019-03-18 21:10

Google加入折疊手機行列 獨創Z字折法狠甩三星、華為

2019-03-18 14:49

五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

2019-03-18 13:19

三星可能近期揭曉第二款Android Go手機 將以Galaxy A2 Core為稱

2019-03-18 09:03

Google Pixel 4也要螢幕挖洞設計？搭載雙主、雙前鏡頭

2019-03-17 20:02

他在官網搶購小米9 年度旗艦機竟忘了裝閃光燈

2019-03-17 17:50

P30、P30 Pro外觀、規格曝光 後者將首度搭載雙側曲面珍珠屏設計

2019-03-17 09:43

中華電推「限定」400元吃到飽 500名幸運兒可申辦

2019-03-16 17:47

華為揭曉新款中階機種nova 4e 同步推出華為手環3 Pro

2019-03-16 07:47

傳小米螢幕左右雙折手機將於今年第二季推出 價格約999美元

2019-03-16 07:10

訪談／從Android數位健康出發，Google希望以被動式提醒推力改善手機成癮

2019-03-15 16:52

動眼看／以「水滴」理念打造、對應5G連的vivo第二款APEX概念手機

2019-03-15 16:51

方便網管人員輕鬆管理眾多無線熱點的Ruckus Cloud Wi-Fi服務登台

2019-03-14 22:23

iPhone沒有Wi-Fi或網路 也能和朋友互傳照片

2019-03-14 20:54
看更多

熱門文章

科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

2019-03-25 12:17

蘋果影音串流呼之欲出 砸重本成敗難料

2019-03-24 17:40

蘋果搶賺OTT大餅3000億 Netflix、Spotify緊張

2019-03-24 18:06

Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了

2019-03-24 18:13

微軟將Windows 10惡意攻擊防護軟體帶到Mac平台

2019-03-25 09:34

蘋果春季發表會預測：聚焦串流服務內容 顛覆「電視」使用體驗

2019-03-25 11:04

Google承認串流服務Stadia 仍無法讓格鬥遊戲流暢執行

2019-03-25 09:29

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

2019-03-25 15:08

佩服！日本83歲阿嬤開發遊戲APP 連庫克都說讚

2019-03-25 15:05

日韓賞櫻季 台灣之星Wi-Fi分享器日租88元限時優惠中

2019-03-24 16:13

蘋果傳將於4月更新Beats耳機 加入H1晶片、真無線耳機形式設計

2019-03-25 09:30

比照任天堂模式 Sony將從3/25開始以線上影片介紹遊戲新作

2019-03-25 09:33

緊接影音之後 更該留意蘋果發表會這一項服務的動向

2019-03-25 07:54

蘋果最快可能選在春季發表會上揭曉串流遊戲訂閱服務

2019-03-25 09:27

找到bug操控特斯拉 他們「駭走」一台Model 3

2019-03-25 15:25

微軟也將於3/26舉辦ID@Xbox Game Pass線上直播內容

2019-03-25 09:34

遠傳推動「大.人.物」轉型發展模式，強調未來5G網路不會淪為低價競爭

2019-03-25 15:04

北美電競筆電 華碩1月市占率23%奪冠

2019-03-25 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top