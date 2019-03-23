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HMD Global手機傳將用戶資訊回傳中國 可能涉及更大罰責

2019-03-23 11:06楊又肇

相關消息指稱，HMD Global旗下Nokia 7 Plus傳出將用戶所在位置、SIM卡號碼與手機序號等資訊回傳至中國境內，而目前芬蘭資料保護單位表示已經介入調查。

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不過，就HMD Global稍早對此回應，表示此問題為韌體更新錯誤，並且已經在今年1月透過系統更新修補此項漏洞，同時也強調目前並未發現任何用戶個資私下被手機傳送到外部伺服器的情況。

而就芬蘭NRK網站報導，一名使用Nokia 7 Plus的用戶Henrik Austad，從今年2月發現手機經常向外部伺服器傳遞未經加密封包，而從封包內容則發現包含個人所在位置、手機序號、SIM卡號碼等資訊，都會在手機螢幕開啟或關閉情況下傳送到位於vnet.cn網域的伺服器，同時可以發現vnet.cn網域名稱隸屬於中國境內規模最大電信業者－中國電信。

目前芬蘭資料保護單位表示已經對此介入調查，若此款Nokia 7 Plus確實在用戶無法察覺情況下，將手機內資料傳送至中國境內，可能涉及違反歐盟去年開始推行的一般資料保護法 (GDPR)，或許將使HMD Global面臨更大罰責。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

芬蘭歐盟個資

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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