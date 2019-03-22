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華碩鐵粉大讚ZenFone 5Z 好奇「大家願不願續用ASUS」

2019-03-22 13:41聯合新聞網 綜合報導

華碩近日公佈去年第四季財報和 2018 年全年損益概況，第一次揭露 2018 年智慧手機營收與損益。而受到去年第4季手機業務虧損一次認列影響，品牌虧損63億元，因此去年第4季轉虧，每股淨損3.8元。去年全年EPS為5.7元，年減73%，為歷史低點。華碩新任共同執行長許先越在20日主持的線上法說強調「ZenFone 當然會有下一代」，並將調整策略專攻「ROG phone」（電競手機）。

華碩新任共同執行長許先越強調「ZenFone 當然會有下一代」，也引發網友討論使...
華碩新任共同執行長許先越強調「ZenFone 當然會有下一代」，也引發網友討論使用ASUS手機的理由。 華碩／提供
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但是ASUS手機的魅力在哪？有網友在社群網站「Mobile01」上發表持續買ASUS的原因。文章中提到，使用ASUS因為是台灣品牌，加上工業設計和UI（使用者介面）設計很不錯，第一次使用zenfone 5Z就愛上了。使用半年後，升級依舊很好用，因此很期待華碩新出的zenfone 6。並詢問其他網友為何繼續使用華碩手機。

對此，網友表示如想買台灣品牌，除了華碩沒有其他好買的品牌。且華碩手機最大的特點在於性價比高、耐用，有網友表示「ZF3用到現在，依然好用很穩定」，是他用過最久的一支手機。

另有網友表示基本功能還不錯，「如果相機功能再強一點就更好了」。但也有網友認為，使用華碩手機就是在於價格便宜，但若是未來華碩只剩ROG phone，將不會再購買。

華碩電競手機智慧手機ROGZenFone
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