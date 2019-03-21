蘋果再丟震撼彈！舊換新iPhone XR只要17505元起

在連續多天推出新品之後，蘋果今日更新的不是新的硬體產品，而是新優惠換購價，只要用舊的 iPhone 6 至 iPhone 8間的機種，就能以優惠價換新的iPhone XR或iPhone Xs。

Apple 在官網更新了 Apple GiveBack 優惠，只要用符合條件的裝置就能換取 Apple 禮品卡或是直接在 Apple 直營店使用舊換新折抵優惠。

Apple 目前列出的換購價格為下：

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上述列的估價金額是以換購 64GB 的為主，比方說 iPhone XR 64GB 機型和 iPhone XS 64GB 機型價格是以 iPhone 7 Plus 32GB 機型折抵換購的價格，不同使用狀態的舊手機會得到不同的估價，要依照廠商報價而定。

這個舊換新活動將到 2019/3/31 為止，如果你手上有舊 iPhone 想要趁這個機會升級為 iPhone XR 或 iPhone Xs 的話，現在是個很不錯的機會。

【補充】另外提供美國官網的換購優惠價給大家參考，依照現在的匯率來看，美國的舊換新方案更為優惠，不知道台灣之後會不會有機會跟進調整換購價格。

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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》