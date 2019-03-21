5G技術到底能做什麼？ 將帶給20個產業重大影響

分享 facebook 首先必須要知道，5G是什麼。一句話解釋就是，更廣泛的鋪蓋式網路，並且包含了更快的網速以及穩定性。當然其中有許多更深層的含意，這邊不另外進行探討。但5G這個因應物聯網（IoT）設備數量的增加以及數據量的增加而開發出來的新時代產物，所影響的不是只有科技業，而是目前市面所看到的大部分的行業。從醫療保健到金融服務再到零售業都會受到5G技術的衝擊。

1.製造業

5G技術能夠幫助製造業的生產運作變得更加靈活並兼顧效率，同時提高安全性並降低維護成本。這將使製造商能夠利用自動化、人工智慧、AR（Augmented Reality）以及物聯網來達到「智慧工廠」。

透過5G行動網路遠端控制、監控及重新配置，能夠讓機械及設備自我優化達到生產線及整體規劃簡化。此外，下一代無線也有機會提高AR技術運用在製造業，因為5G網路持續提供強化的網路品質，並支援所需要的高頻寬和低延遲。這意味著，在工廠的環境中AR可以支援培訓、維護、施工及維修。

例如，位於愛沙尼亞塔林（Tallinn, Estonia）的愛立信（Ericsson ）工廠採用AR技術來進行故障排除，以降低故障成本並減少生產停機時間。據報導，採用AR技術可將生產率提高50％。

隨著5G越來越成熟，將會出現更多的製造商使用5G技術。三星（Samsung）和AT＆T在德州奧斯汀（Austin, Texas）合作創建了美國首個以製造業為主的5G「創新區」，來測試及展示5G如何影響製造業。

2.能源與公用事業

5G可以為現有能源產業的生產、傳輸、分配及使用帶來更創新的解決方案，並且有望發展出下一波智慧電網更強大的功能和效率。5G技術能夠透過低成本來連接並集成許多未連接的耗能設備，將會改善電網監測並使能源需求預測更加準確，讓能源管理變得更加高效率，從而降低電力峰值和整體能源成本。

除此之外，5G很明顯地延長了電池相關設備的使用壽命。這使得大規模部署物聯網感測器能夠成為能源產業更實用的解決方案，來減少成本並提高安全性。舉例來說，在5G的環境下使用無人機監控及資訊傳輸，能夠大大改善電網正常運行時間。僅此一項就能夠使成本降低30％。

不過，5G設備本身也是耗能的。

3.農業

全世界的農民正在使用物聯網技術來優化整體農業生產過程，如水源管理、灌溉施肥、家畜安全及農產物監測。5G技術可以促進物聯網設備的採用，從而實現這一目標。

5G能夠為農民提供更及時的數據來加以監控、追蹤和自動化他們的農業系統，來達到提高盈利能力、效率及安全性。在農業等高風險行業，這些產量和精細度的提高至關重要，特別是當氣候變化隨時一翻兩瞪眼的狀態下，必須更加注意提防。

但目前的技術還不夠先進，無法應對智慧農業所需的大量數據及速度。這是因為農村地區的網路在比例上仍大量缺乏。舉例而言，根據統計英國大約80％的農村地區並不包含在4G服務的範圍；在美國截至2015年，有超過一半以上的農村地區是沒有網路服務的。因此，在未來5G若能夠順利發展，農村地區相較於市區可能將會晚個4至5年才上線。

4.零售業

使用行動裝置購物在全球非常受歡迎。由於4G / LTE技術，2018年有超過1億美國人在智慧手機上進行購物。試想一下，如果網路速度提高10倍，在手機購物體驗上會受到怎樣的影響？

此外，5G技術支援AR / VR應用，因此在零售業有機會在實體店面推出更多的VR／AR體驗，例如試穿、虛擬空間等等。依照消費者購物習慣，同樣功能也有可能在家裡體驗。預計到2020年，全球零售展示的AR／VR應用支出預計將達到約59億美元。

5.金融服務

隨著金融機構越來越關注行動裝置的推廣，5G技術有望運用在單向及雙向的服務。

5G大量提高安全性和網路速度，能夠在手機上完成比現有任何流程都還要快速且安全的交易；跟使用者接洽的有可能是 AI 也有可能是遠端的銀行行員，皆可達成使用者不同的需求。此外，5G能夠允許可穿戴設備（如智慧手錶）與金融服務共享生物識別數據，以便立即準確地驗證用戶身份，除更安全外也更快速完成交易。

6.媒體與娛樂事業

5G 將在多個層面上深刻影響媒體和娛樂，包括行動媒體及廣告、家庭網路和電視。它對於改善AR / VR等新互動技術體驗也至關重要。

由於 5G 的低延遲，網路的影片不太可能暫停或停止。在 5G 網路上，電影下載量將從平均7分鐘減少到僅6秒。在瀏覽社群媒體、遊戲、網路媒體音樂以及下載電影和節目時，5G將為使用者節省每月平均23小時的加載時間。此外，5G在未來AR / VR的應用上，能夠支援使用者與虛擬人物的互動。

根據Ovum進行的一項研究，未來十年，全球媒體產業將通過5G技術實現的新服務和應用能夠獲得驚人的765億美元收入。

7.健康照護產業

5G可以通過多種方式改善全球醫療保健，同時提高醫療業的效率和收入。據估計，在醫療保健領域使用5G技術，將在2026年創造76億美元的收入機會。

醫療行業也能夠使用高速網路的特性，大大減少了讀取病患大量數據的時間，不論是個人資訊、臨床研究或是高分辨率的MRI和CT影像資訊。

5G同樣能夠使遠端監控設備（如可穿戴技術）在將患者健康數據即時發送給醫生的同時，也能夠透過感測器隨時了解患者目前正在什麼樣的空間下活動，來達到更全面和適應性的醫療或護理方法。

8.運輸事業

從公車到計程車隊，隨著5G網路變得越來越普遍，5G技術能夠提高運輸系統的透明度和調配。

除現有運輸外，5G能增強車輛及車輛（V2V）通訊，這是改善並因應無人駕駛車輛在道路安全的關鍵要素。V2V通訊必須是即時的，因為毫秒之差可能是緊急煞車和致命碰撞之間的差異。實現這種高速互連需要車輛在彼此之間傳輸大量數據而沒有任何延遲。5G網路的低延遲能夠實現這一目標。

5G技術甚至能夠讓車輛與基礎設施來進行即時感測，利用車輛及基礎設施（V2I）通訊讓車輛自動針對號誌來自動停止前進或緩速前進，來達到改善交通流量、減少外部危險因素、增加車輛反應時間及提高公共交通效率。

9.AR/VR

擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的未來取決於更廣泛、更可靠、更一致性的5G網路。當然，前提是5G網路必須夠成熟，來達到降低開發成本的首要目標。

AR和VR需要處理大量數據。而5G的延遲減少了10倍，流量及容量提高了100倍，網路效率提高了100倍，意味著5G能夠解決這些問題。

10.保險業

5G能夠幫助保險公司做出全面更有效、更有把握的決策，因為保險公司能夠獲得更準確的數據。

通過更有效的數據共享，人壽保險公司可以在提供報價時做出更準確的決策。 隨著可穿戴的5G連接醫療保健設備普及化，保險公司也許可以提供「積極強化」政策，消費者若維持一定程度的活動或健康，將能夠享有保費降低優惠。

隨著5G迎來自動駕駛和無人駕駛車輛的新時代，即時數據和報告可以在客戶意外發生後立即發送給汽車保險公司。這將能夠讓保險公司更有效地調查和解決案件處理方式。

11.教育業

隨著5G替AR / VR體驗鋪路，老師能夠將這些技術用於各種新的教育技術。例如，學生可以不用離開教室就直接在世界各地進行虛擬實地考察，從埃及金字塔到中國長城。

與傳統教育方法相比，AR / VR教育平台提供了許多好處，包括成本效益及降低風險。Next Galaxy Corp和尼克勞斯兒童醫院（Nicklaus Children’s Hospital）進行的一項研究發現，在接受VR培訓後，醫務人員記住了高達80％的課程教材，而傳統培訓課程只記住了20％。

12.雲端運算

由於行動裝置的低吞吐量、高延遲和不一致的連接性，雲端運算的功能和特性方面經常被淡化。但5G網路可以提高影響力及靈活性。5G的高吞吐量及低延遲性將能夠解決現有問題，並將雲端運算提升到另一個層次。

13.遊戲產業

在「訂閱串流媒體」的社會，Netflix和Spotify這類型的媒體非常受到使用者的歡迎，而5G的解決方案可以為遊戲業開闢一個全新的市場。

目前4G的延遲大約落在10毫秒左右，而5G能夠處理得更加快速，將延遲加速到1-2毫秒左右。快速的運算讓使用者獲得更好的遊戲體驗，讓品質提高也更符合成本效益。

大型科技公司已經開始加入遊戲即服務行列。微軟（Microsoft）的Project XCloud將Xbox遊戲傳輸到PC、遊戲機和行動裝置。與此同時，Google也剛發表了雲端串流遊戲Stadia，它允許用戶通過Chrome瀏覽器來玩遊戲，完全顛覆了現有的遊戲產業。

14.房地產

由於AR／VR等技術會運用到5G技術，房地產行業可能受到影響。

以現有的技術來說，台灣的房仲業者已使用360度看屋的服務，讓欲購屋的買家在家就能先觀看有興趣的物件。而隨著5G的發展，AR／VR可能運用在展售中心或是房仲業者，讓消費者能夠直接在辦公室體驗走進物件的空間哩，就不用在初期就上上下下奔波於不同的物件，讓整體效益提高。

但值得被討論的是，這樣的方式必須要在新的物件上加設5G基地台，對於健康及成本考量來說，這樣的設置是否能夠達到平衡需要房地產業者另外評估。

15.公共安全

5G網路能夠縮短接收訊息時間以及更廣泛的運用網路來增強公共安全的能力。

透過5G網路，救難隊將能夠透過即時影像、安全通訊或媒體共享快速在第一時間協助救難，不論是在時間上或是地點定位都能夠達到更進一步的水準。

此外，5G網路能夠透過身體監控、無人機、聊天室、社群媒體、文件共享及定位來達到公共安全社區內的訊息發布共享。另一方面也能夠透過物聯網技術使用指紋感測器，有助於識別罪犯或受害者。而在災後情況下，5G連接的無人機將能夠提供救援物資並協助尋找失踪人員，將會使公共安全更加地完善。

16.供應鏈管理

在設備上安裝5G感測器，能夠針對相關者提供所有即時性的大量數據。這些數據可能包含了位置、溫度、濕度、壓力或其他訊息，這些訊息對於供應鏈來說都是至關重要的。

由於5G能夠延長電池壽命，因此裝設5G感測器將能夠使用很久。此外，也因為加入了感測器，能夠讓產品的良率提高。隨著5G技術引入更智能的供應鏈管理，除簡化物流流程並降低成本外，還有一定的機率會增加生產量。

17.餐飲業

隨著5G的發展，餐飲業將能夠增加與消費者的互動並且降低原物料成本。

透過5G的物聯網設備，能夠改善追蹤食品及了解廚餘處理，讓原物料受到更精細的控管來降低成本。另一方面，消費者可利用更快速的網路在手機上完成訂單，而餐廳則利用廣泛的5G網路發出無人機來派送更多餐點到消費者手上。

此外，廚房員工可以使用5G連接的AR / VR體驗進行培訓，從而節省寶貴的庫存。上述這些5G應用將能夠有效地降低成本、提高生產效率並增強消費者體驗。

18.旅遊業

有許多政府與旅遊業者及科技公司進行三方合作，或者旅遊業者自行研究及開發5G連接技術，打造「智慧旅遊」，提供遊客身歷其境並改善旅遊體驗。

例如，英格蘭西部聯合管理局已經為巴斯（Bath）和布里斯托（Bristol）的主要旅遊景點試驗AR / VR體驗，並提供了500萬英鎊的獎勵；由 BBC、Aardman動畫公司和布里斯托大學將致力於該項目的內容和技術開發。英格蘭西部市長蒂姆鮑爾斯（Tim Bowles）表示「想像一下，一個虛擬的羅馬士兵向你展示羅馬浴場周圍，並在你的手機上以前所未有的360度移動，這就是5G技術可以提供的，」

19.軍事

通訊是軍事戰略的關鍵。通訊網路設備的即時數據收集和傳輸至關重要，5G技術可以最大化數據傳輸速度。

強化的通訊網路能夠最大限度的減少雜訊和延遲，這有助於防止戰區的傷亡。此外，也能夠透過5G技術更清楚地了解支出和資源；使用更精確的數據收集可幫助未來的軍事預算。

20.廣告與行銷

5G能夠將展示廣告轉變為「沉浸式體驗」，將內容和受眾更緊密地結合起來。

根據英特爾（Intel）研究顯示，到2028年，行動顯示廣告預估將有178億美元的全球市場。5G能夠幫助企業克服他們目前在處理行動廣告活動時所面臨的所有限制。

5G能夠幫助行銷及廣告從平面的廣告轉移到行動圖像和影片；甚至在VR／AR中產生新的廣告格式。5G還可以通過眼球動態追踪和生物識別技術實時衡量廣告效果，獲得更精確的消費者分析並進行研究，藉以達到最精細的自家消費者受眾。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》