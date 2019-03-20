中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

想要進一步打造真正全尺寸螢幕手機，目前各家廠商多半都會面臨前方感測元件、麥克風、擴音喇叭與視訊鏡頭等必要元件如何擺放，因此才有升降鏡頭、滑蓋螢幕，或是瀏海造型螢幕等設計出現。

不過，在中興通訊 (ZTE)所提出設計裡，則是利用將相機模組移到機身側面，藉此打造搭載全尺寸螢幕設計的直立式手機Axon V，另外則是藉由螢幕側滑設計打造Axon S，同樣可呈現全尺寸螢幕效果。

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目前兩款手機暫時還沒有太多硬體規格資訊，但Axon V採用21:9顯示比例、極窄邊框的6.8吋OLED螢幕設計，讓螢幕顯示佔比更貼近100%，而視訊鏡頭則可對應3D影像拍攝效果，背面主相機也同樣搭載雙鏡頭設計，本身也將對應5G連網設計，預計今年內就會推出實際設計產品。

而另一款Axon S則採用機身側滑設計，滑開之後即可露出隱藏底下的的雙鏡頭視訊相機，而將機身翻轉過來也能看見隱藏在另一面的三鏡頭主相機，分別對應4800萬畫素、1900萬畫素鏡頭，以及5倍光學變焦鏡頭，而光圈則分別對應f/1.7-2.4，以及f/3.8，本身同樣也是一款5G連網手機，有可能會在今年內推出。

近年來，越來越多手機廠商嘗試讓手機螢幕顯示佔比最大化，包含蘋果等廠商開始藉由瀏海造型螢幕設計打早更大顯示佔比，而小米、OPPO、vivo在內廠商則是透過升降鏡頭，或是機身滑蓋設計讓螢幕顯示佔比更高，甚至諸如三星等廠商則計畫透過挖孔螢幕設計讓螢幕顯示佔比提昇，而未來也可能計畫讓視訊鏡頭能隱藏在螢幕下，並且在不使用時讓螢幕維持正常顯示模式。

Axon S：

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Axon V：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》