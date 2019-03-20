POCOPHONE F1可能推出Lite版本 鎖定追求效能且預算有限族群

去年在印度市場宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 845高階處理器的平價手機POCOPHONE F1之後，小米顯然計畫再以POCO品牌推出採用Snapdragon 660處理器的Lite版本。

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從GeekBench資料庫顯示，POCOPHONE F1 Lite將有可能搭載Snapdragon 660處理器，以及4GB記憶體與Android 9.0作業系統，但其他細節則還無法確認。

去年宣布推出POCOPHONE F1之後，小米其實就沒有再以POCO品牌推出新機，此次傳出可能推出掛上Lite名稱的輕量等級版本，預期是希望進駐不同市場使用需求，應該也是鎖定更高效能表現，但會更聚焦在預算有限的消費族群。

目前看起來，POCO品牌現階段還是會以印度市場為重，並且以海外地區銷售為主，暫時並未有將POCO品牌機種帶回中國市場銷售計畫。

不過，從紅米品牌宣布獨立運作，同時日前也預告將會推出採用Snapdragon 855處理器產品，似乎顯示小米接下來將會在中國市場，讓紅米品牌以POCO品牌形式運作，並且也計畫形成自有膽品生態圈，日前更預告3月18日於北京紅米品牌發表會上並不只有手機產品，更可能包含紅米品牌旗下全新產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》