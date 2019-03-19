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供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45聯合新聞網 綜合報導

大陸蘋果供應鏈爆料，新款iPhone XS Max會升級至三鏡頭，呈現正方形排列...
大陸蘋果供應鏈爆料，新款iPhone XS Max會升級至三鏡頭，呈現正方形排列置於機殼上。 圖擷自macrumors.com
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蘋果去年推出三款「高貴」iPhone銷售不佳，台灣代工廠深受影響獲利衰退，最後官方使出大降價罕見手段，才回穩了市場，據傳蘋果為了重新挽回消費者的心，下定決心大改造新機。日前大陸的蘋果供應鏈爆料，新款iPhone XS Max會升級至三鏡頭，且呈現正方形排列置於機殼上，消息傳出後國外網友大呼「太醜了」，國內網友則是譏笑像國粹麻將的「四筒」。

日本爆料網站《Mac Otakara》引述大陸供應鏈消息報導，新一代iPhone將採用3鏡頭，手機背面將出現大面積的正方形區塊。這與先前《OnLeaks》曝光的渲染圖類似，但此次差別在鏡頭與補光燈的排列是相互對稱的。而今年1月《華爾街日報》也指出，今年將採用三鏡頭的只會有iPhone XS Max一款，iPhone XS和iPhone XR繼續採用雙鏡頭。

蘋果的工業設計歷年來評價相當優秀，大陸供應鏈消息人士極不理解，官方居然會選擇「只有媽媽才愛」的這款醜設計，而且被譏笑的「四筒」設計，也早已出現在華為Mate 20 Pro上，並非蘋果原創設計。

對此，網友們哀嚎「這是在挑戰我放棄蘋果信仰的底線嗎」，還有人酸說「我6S我驕傲」、「當初笑華為Mate 20 Pro的果粉們，準備迎接四筒火箭炮吧」，也有果粉說「會覺得醜就是信仰不足」、「每次都說醜，但還是一堆人買單」。

大陸蘋果供應鏈爆料，新款iPhone XS Max會升級至三鏡頭，呈現正方形排列...
大陸蘋果供應鏈爆料，新款iPhone XS Max會升級至三鏡頭，呈現正方形排列置於機殼上。 圖擷自macrumors.com
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華為Mate 20X。圖／udn買東西提供 蔡銘仁
華為Mate 20X。圖／udn買東西提供 蔡銘仁
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iPhoneiPhone Xs Max蘋果供應鏈手機鏡頭
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