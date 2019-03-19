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新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24teXch

新款iPad Air。 圖／取自蘋果官網
新款iPad Air。 圖／取自蘋果官網
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台灣時間3月18日晚間蘋果官網臨時進入維護狀態，並在網站上寫下稍後片刻的訊息。而在隨後也迎來兩款新的iPad，分別為新款iPad Air與新款iPad Mini。新款iPad Air的出現也意謂著iPad產品線將更為混亂；iPad Air系列螢幕大小更首次從9.7吋升級到10.5吋，因此以下是新款iPad Air(以下簡稱iPad Air)與舊款iPad Pro 10.5(以下簡稱iPad Pro)的對比分析。

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螢幕(未支援ProMotion)

iPad Air與iPad Pro同時用上10.5吋的螢幕，解析度同為2224 x 1668 每吋264ppi，並且同時支援原彩螢幕(True Tone Display)及P3廣色域。但iPad Air與iPad Pro不同的地方在iPad Air不支援ProMotion自動適應更新率技術，這項技術可以讓圖像品質更為亮麗，動態內容顯示更加平滑震撼。

A12Bionic晶片

iPad Air使用同為iPhone XS Max上的 A12Bionic仿生晶片，相比於iPad Pro的A10X Fushion，除了跑分上有明顯的進步以外，也因為A12Bionic支援擴增實境(AR)，在未來的應用上更加多元。

舊款相機

雖然iPad的使用者很少會拿來進行拍攝，但必要時還是會使用到。iPad Air在相機部分沿用過去使用多年的 800 萬像素照片 ƒ/2.4 光圈鏡頭，相比於iPad Pro 的 1200 萬像素照片 ƒ/1.8 光圈，除了在拍照進光量與成像畫質有落差以外，錄影的部分更由於鏡頭的先天因素不能錄製4K或1080p 60fps影片。

雙揚聲器

iPad對於多數非專業人士而言更多拿來進行娛樂使用，因此娛樂效果的好壞會影響購買意願，對於常常追劇或者玩遊戲的使用者來說，使用雙揚聲器的新款iPad Air外放效果絕不如四揚聲器系統的iPad Pro震撼。

購買建議

綜合以上分析，新款iPad Air的出現打亂了原本購買iPad Pro10.5的計畫。對於喜歡求新的使用者來說，可以較低的價格(16900元)購買到搭載A12晶片的iPad Air；對於想要實用卻又不想花太多錢購買新款iPad Pro 11的使用者來說，iPad Pro10.5依然是足以勝任目前眾多使用場景的平板。

iPad AiriPad ProiPad蘋果擴增實境

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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