CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



三星Galaxy A9 6.3吋（6G/128G）四鏡頭智慧型手機。 圖／燦坤提供 分享 facebook

去年歷經「電信499之亂」，各大3C通路商普遍發現，消費者購買空機的比例有提高趨勢，加上蘋果等品牌商競相推出高階新機，導致中高階智慧手機市場洗牌。今年來看，業者指出，手機熱銷價位有上升趨勢，且中高階手機在整體手機的銷售占比已超過五成，高規低賣、高性價比機種特別受青睞。

4G帶動手機熱銷

燦坤進一步指出，去年下半年起3G業務中止，台灣正式進入4G時代，亦帶動中高階手機銷售，在其通路銷售成長近三倍，相當驚人；中高階手機今年熱銷價位推升到1萬5000元到3萬元間，且占整體銷售已達七成，無論iPhone或安卓手機，有高達八成消費者傾向選擇128G以上容量，凸顯中高階手機往大容量走為必然的趨勢。

年輕族群居多

燦坤觀察，購買中階手機的消費者，涵蓋年齡層極廣，不過以35歲以下消費者居多，多以追求如旗艦手機的高效能，同時兼具平價，舉例來說，其門市安卓手機熱銷第二的三星Galaxy A9，因徹底展現手機「高規低賣」策略，吸引眾多消費者青睞；熱銷第四的OPPO R17，也因高性價比，受到不少年輕族群喜愛。

三星Galaxy S10+（8G/128G）。 圖／網家提供 分享 facebook

中高階機成主流

在線上通路PChome 24h購物，中高階機款也為銷售主力。PChome 24h指出，若以今年第一季的新機來看，熱銷前三依序分別為3萬2900元的三星S10+、2萬2900元的華為Mate 20 X、1萬4250元的三星Galaxy A8s，顯示中高階機款確為主流。

各通路推優惠

近期，各通路針對中高階機種皆規畫有優惠價。燦坤三星Galaxy A9和OPPO R17售價2萬元有找，買R17另有贈品；全國電子三星Galaxy A7和華碩Zenfone5雙雙祭折扣，降價超過2000元；購物平台udn買東西指定手機領券最高折1000元，買SONY Xperia 10系列手機、華為Mate 20 X，另有贈品優惠。

PChome 24h則打出「上櫃周年慶」檔期活動，規畫32大銀行分期零利率、最高可分30期；全月信用卡刷卡回饋最高送8600元；App消費滿490元抽萬元Herman Miller人體工學椅等優惠，搶攻2019新機市場。

華為Mate 20X。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

華碩ZenFone Max Pro M2 （4G/128G）。 圖／燦坤提供 分享 facebook