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小米投資黑鯊手機2揭曉，加入新色、主機遊玩模式

2019-03-19 10:28楊又肇

小米投資的黑鯊科技，稍早正式在北京發表會上揭曉第二代黑鯊手機2，除了進一步在手機加強遊戲遊玩體驗設計，更能藉由左右控制手把，或是以主機模式獲取更深層遊玩體驗，另外更宣布與Gameloft合作擴大手機遊戲最佳化。

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此次推出的黑鯊手機2，依然維持先前黑鯊手機採用的X核心設計語言，外型也採用類似視覺，並且採用金屬搭配玻璃雙材質設計，此次更額外推出暗影黑、幻境藍與冰封銀三款配色，藉此讓使用者能有更多選擇，機身背面同樣搭載RGB燈效與呼吸燈顯示效果。

而螢幕尺寸則採用三星提供的6.39吋AMOLED螢幕，同樣採用19,5:9顯示比例，以及上下無瀏海造型設計，更強調提昇螢幕顯示反應速度，以及整體觸控操作反應時間控制在43.5ms內，並且能藉由名為Magic Press力道壓感設計對應不同操作功能，在特定情況下更可提昇使用者遊玩遊戲過程中的操作表現，同時也強調螢幕帶來顯示效果，並且將指紋辨識功能整合在螢幕下。

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硬體部分則搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載6GB、8GB或12gb記憶體，儲存容量則提供128GB或256GB版本，電池方面則支援4000mAh容量與27W快充效率，而機身內部則採用名為「液冷3.0」的塔式全域液冷散熱系統設計，標榜在整體操作過程均可確保效能穩定輸出。

相機部分則分別搭載2000萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素+1200萬畫素的雙鏡頭主相機，其中更針對遊戲直播或線上合作遊玩需求加入三組麥克風設計，透過其中兩組配置在前方的麥克風提高連線或直播過程的收音表現。

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另外，針對手機遊戲連接表現，除了透過X核心設計讓天線模組避開手機橫拿時可能接觸位置，更進一步透過X+2懸浮天線設計讓收訊更好，同時也加入雙頻GPS設計，讓裝置定位更加精準。而在遊戲應用部分也加入全新遊戲引擎，透過人工智慧識別遊玩模式，讓系統自動針對遊玩需求最佳化，另外更與Gameloft合作遊戲內容最佳化調整，讓黑鯊手機用在遊戲體驗更加流暢，甚至更與中國聯通合作，透過聯通騰訊王卡SIM卡服務連接網路，即可開啟網路加速功能。

而比照先前華碩ROG Phone的設計想法，黑鯊手機2更進一步增加左右手控制器配件，同時也增加專屬主動驅熱背蓋配件，另外也增加可搭配USB-C連接埠轉HDMI輸出的主機模式，讓使用者能將黑鯊手機2與螢幕連接輸出顯示，並且透過藍牙控制器操作遊玩遊戲內容。

黑鯊手機2將以6GB記憶體+128GB儲存容量版本為基礎，建議售價為人民幣3199元，8GB記憶體+128GB儲存容量版本則為人民幣3499元，兩種規格僅提供暗影黑配色。而8GB記憶體+256GB儲存容量版本建議售價為人民幣3799元，12GB記憶體+256GB儲存容量版本則為人民幣4199元，分別提供幻境藍與冰封銀配色，預計透過黑鯊商城、京東商城和中國小米商城銷售。

有機會引進台灣市場

至於從黑鯊手機近期市場動態顯示，接下來似乎也有意進軍台灣市場，或許接下來也有可能會宣布引進台灣消息，但不確定是否將由黑鯊科技本身投入台灣市場經營，或是會透過台灣小米既有銷售管道推廣產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑鯊手機小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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