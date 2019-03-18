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紅米Note 7 Pro與新款入門手機紅米7同步亮相

2019-03-18 21:13楊又肇

先前以紅米Note 7作為紅米品牌獨立運作首款產品之後，紅米稍早宣布推出升級款機種紅米Note 7 Pro，同時也證實同步推出新款紅米7。

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相比先前推出的紅米Note 7，此次發表的紅米Note 7 Pro搭載Qualcomm Snapdragon 675處理器，並且將記憶體與儲存容量組合提昇至最高6GB+128GB規格，而螢幕依然維持6.3吋、Full HD+解析度規格，同樣支援18W充電效率的4000mAh電池容量，而內附充電插頭也改為支援18W充電功率設計。

而鏡頭方面則維持採用4800萬畫素解像能力設計的主鏡頭設計，但感光元件從原本的三星GM1更改為Sony IMX586，與小米手機9採相同規格，一樣搭載6片組鏡片、f/1.79光圈，另外也支援手持超級夜拍等拍攝功能。

在機身設計部分則加入奈米等級P2i防水塗層，支援全機生活防波濺 (不支援沉水防護)，同時手機同樣提供長達18個月的保固時間。

建議售價方面，紅米Note 7 Pro將以人民幣1599元價格銷售，預計從3月19日開放領取先前已經參與預訂的首批供貨，而紅米也預計在3月19日上午10點開放中國市場預售，正式開放銷售時間則為3月22日上午10點。

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至於此次同步推出定位入門機種的紅米7，則是採用6.26吋HD+解析度的水滴造型螢幕，處理器搭載Snapdragon 632，分別推出2GB記憶體+16GB儲存容量、3GB記憶體+32GB儲存容量，以及4GB記憶體+64GB儲存容量三種規格，並且搭載支援10W充電功率的4000mAh電池容量，並且搭載800萬畫素視訊硬頭、1200萬畫素+200萬畫素組合雙鏡頭主相機，另外也保留3.5mm耳機孔與紅外線模擬遙控功能。

紅米7建議售價分別為人民幣699元、799元與999元，預計等到3月26日才會正式開放銷售。

此次揭曉兩款新機是否會在3月28日於台灣新品發表會上同步揭曉，暫時還無法確認，但預計將會在台宣布推出小米9與紅米Note 7兩款手機產品，並且將由接手李嘉峰擔任小米台灣總經理的羅燕主持。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紅米小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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