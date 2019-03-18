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何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

紅米品牌將比照小米建立完整生態鏈 布局極致性價比市場

2019-03-18 21:13楊又肇

此次紅米新品發表會上，除了揭曉升級款紅米Note 7 Pro與入門款紅米7，同時更宣布推出紅米品牌旗下家電產品－紅米全自動波輪洗衣機8公斤版本，以及配件產品－紅米AirDots真無線藍牙耳機，再加上先前紅米總經理盧偉冰也透露未來紅米也會推出搭載Snapdragon 855等級處理器的高階旗艦機種，意味紅米品牌將比照小米建立完整產品生態鏈。

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而在此次發表會上，盧偉冰也說明未來紅米品牌發展將鎖定堅持極致性價比、堅持高品質、加快國際化、布局手機中高階市場，另外也會加快進入5G連網應用發展，同時也會持續擴展紅米品牌旗下產品類別，建立自有品牌產品生態鏈。

意味紅米脫離小米獨立發展運作之後，將替代小米進一步發展更高性價比的市場策略，同時也將融合先前POCO品牌以性價比思維發展高階硬體規格手機產品的作法，讓紅米品牌除了布局性價比市場，同時也能藉由提供高階硬體規格產品吸引更多消費者，藉此爭取更大發展機會。

至於與小米品牌拆分運作之後，既然紅米將主打極致的性價比發展，小米品牌則可往更高價位市場前進，但依然會維持性價比經營理念，藉此在諸多品牌手機逐漸提高手機售價的趨勢下維持競爭優勢。

不過，目前暫時還無法確認小米在海外市場方面將如何與獨立運作的紅米品牌做區隔，或是維持原本產品並行銷售的運作模式。

類似小米將紅米品牌拆分獨立運作的模式，其實先前包含華為、OPPO、vivo在內品牌都有相同作法，透過品牌獨立運作布局不同市場發展需求，同時也能讓主品牌維持既有發展方向。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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