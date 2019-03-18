五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

2019-03-18 13:19 聯合新聞網 綜合報導



iPhone6在今年五月中旬即將停產, 這支手機將走下銷售台宣告退役。iPhone6自2014年上市以來在五年內共銷出2.4億台，將蘋果的手機銷售量帶至高峰，是史上賣得最好的iPhone。

史上賣最好的蘋果手機iPhone6即將在5月告別市場。photo credit: Max Pixel 分享 facebook

據「騰訊網」報導，蘋果已發給產業鍊今年五月中將停產iPhone6系列的通知，因此第三季起將由iPhone7擔當蘋果最低階的智慧型手機型號。iPhone6是蘋果第一支因應市場需求推出的大螢幕尺寸手機，5.5吋的iPhone6 Plus操控螢幕較原本的4.7吋iPhone 6大了許多。

從2014年銷售至今的五年內，iPhone6創下蘋果智慧型手機的最佳銷售紀錄，共賣出2.4億台。這個紀錄除了為蘋果帶來高額的利潤，也將蘋果手機的市占率帶上了頂峰。即使近年蘋果推出許多新的機型，iPhone6也因售價的調降在市場上佔有一席之地，2018年其銷售數量依然佔了蘋果手機的10%。

iPhone6在上市五年之後退役，之後擔任蘋果最低階手機的iPhone7以及iPhone8都可望在今年9月蘋果發表新機型後調降售價，預估價格將降至3500元人民幣左右，約為新台幣1.6萬元。