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三星可能近期揭曉第二款Android Go手機 將以Galaxy A2 Core為稱

2019-03-18 09:03楊又肇

三星可能準備推出第二款Android Go形式打造的手機產品，同時名稱可能會是Galaxy A2 Core。

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根據@evleaks透露消息，三星有可能會在近期內宣布推出新款Galaxy A2 Core入門等級手機，同時將成為三星旗下第二款Android Go手機產品。

Galaxy A2 Core的型號將是SM-A260，預期維持採用16:9顯示比例的螢幕規格，預期搭載三星Exynos 7870處理器、1GB記憶體，而機身可能分別提供黑色與藍色兩種款式，有可能選在3月22日對外揭曉。

由於採用Android Go形式設計，意味Galaxy A2 Core將可能鎖定印度在內市場推行，並且藉由Google旗下Go系列app，讓使用者能以有限的上網資源瀏覽觀看更多內容。

在此之前，三星曾經以Galaxy J2 Core名稱於印度、馬來西亞推出旗下首款Android Go手機，此次曝光的Galaxy A2 Core在部分形式幾乎與Galaxy J2 Core十分相似，但未來三星預期將會以Galaxy A系列機種作為市場主推機種，之後可能不會再推出Galaxy J系列產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度馬來西亞

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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