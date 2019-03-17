他在官網搶購小米9 年度旗艦機竟忘了裝閃光燈

前兩天我們報導過，小米這八年來最大的問題，就是他們因為要管控成本、降低庫存壓力，因此每次新機推出的時候，都被消費者抱怨買不到新機，也就形成了所謂「飢餓行銷」的印象。這樣的情況在過去新創階段或許無可厚非，但是現在小米已經成為國際性的廠商，那麼這種現象依然存在恐怕會變成未來小米的問題了。因此，雷軍甚至表示這次小米9將做到現貨發售，不再有買不到的情況。

不過，事實證明小米9依然是不容易買到。針對這一點，雷軍表示絕非故意搞飢餓營銷，正在全力以赴提高產能，甚至還增加了另一家比亞迪代工，並聲稱如果第一個月供貨不足百萬，就會親自去工廠擰螺絲。

不過，在提高產能的同時，不知道小米9的代工廠是否因此疏於控管品質了？前兩天就有中國網友在社群上抱怨，自己好不容易拿到小米9的實機，結果拆開來卻發現，手機後置三個鏡頭的下方，竟然是空空的一片，沒有閃光燈？

上面這張就是網友秀出他拿到的手機，作為比較，我們來看看原本小米9的背面應該長什麼樣子：

當然，也有網友認為那張照片是不是修圖修出來的？ 所以他又繼續放了幾張不同角度的照片，並且還在微博上放了實際的影片：

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這位網友抱怨，自己好不容易拿到了小米9，結果卻是這樣一款「特別版」，感覺很失望。不過，所幸小米客服 很快聯繫了網友。

而在次日，該網友也PO出了小米的處理過程，表示小米官方在檢查這款手機之後，就幫他換了新機。不過最後他還是表示，希望小米以後在品質控管上把關嚴謹一點，不要有類似的「機王」出現。

●新聞來源：weibo

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》