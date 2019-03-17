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P30、P30 Pro外觀、規格曝光 後者將首度搭載雙側曲面珍珠屏設計

2019-03-17 09:43楊又肇

在3月26日於法國巴黎發表會之前，華為已經自行透露疑似P30 Pro機身面貌，同時也確定搭載更長對焦距離的拍攝功能，而相關消息則是進一步釋出P30系列機種外觀與硬體規格。

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依照德國WinFuture網站作者Roland Quandt透露消息，P30與P30 Pro都會搭載珍珠屏 (水滴造型螢幕)，其中P30 Pro更將首度搭載以珍珠屏形式設計的雙側曲面AMOLED螢幕，同時尺寸提升到6.47吋規格，相比去年推出的Mate 20 Pro採用6.39吋螢幕更大，解析度為2340 x 1080，同樣支援螢幕下指紋辨識，並且最高搭載8GB記憶體與512GB儲存容量，處理器同樣為Kirin 980，同時搭載4200mAh電池容量與40W超級快充，機身也支援IP68防水規格。

而P30則採用6.1吋、解析度為2340 x 1080的OLED螢幕，並且搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，配置3650mAh電池容量，同樣搭載Kirin 980處理器規格。

相機規格方面，P30 Pro將搭載支援光學防震、光圈f/1.6設計的4000萬畫素主鏡頭，搭配2000萬畫素廣角 (光圈為f/2.2)+800萬畫素遠焦 (光圈為f/3.4)兩組鏡頭構成的三鏡頭相機，並且支援10倍混合變焦，其中一組鏡頭更搭載ToF (Time of Flight)功能，將可記錄更真實的景深資訊，讓相機拍攝可以有更多元應用，前置視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。

P30的相機則搭載4000萬畫素主鏡頭，光圈改為f/1.8規格，另外搭配1600萬畫素廣角鏡頭 (光圈為f/2.2)，以及800萬畫素遠焦鏡頭 (光圈為f/2.4)，對應5倍混合變焦設計，前置鏡頭同樣搭載3200萬畫素規格。

顏色方面，P30系列可能同步推出黑色、兩款不同設計的極光色，以及僅有P30 Pro才有的漸變紅色款式設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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