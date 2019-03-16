傳小米螢幕左右雙折手機將於今年第二季推出 價格約999美元

相關消息指稱，小米日前透露的螢幕左右雙折手機將會在今年第二季推出，同時建議售價將可能訂在999美元區間，預計比三星、華為打造的螢幕可凹折手機價格更加親民。

分享 facebook

印度網站iGyaan引述供應鏈消息表示，小米將可能選在4月至6月間先於中國宣布推出螢幕左右雙折的手機產品，同時接下來也會在全球市場銷售。而建議售價方面，此款手機將可能以999美元，或是999歐元及7499盧布價格銷售。

若小米螢幕左右雙折手機確定將以999美元定價，意味將比三星Galaxy Fold採1980美元定價，以及華為Mate X採2600美元定價更加親民。

相比三星採用自己的AMOLED顯示面板，而華為採用京東方提供面板，小米則是選擇採用維信諾 (Visionox)所提供可凹折顯示面板設計，而先前TCL也透露將以旗下華星光電打造的可凹折螢幕，推出價格更加親民的手機產品，預計在明年正式亮相，意味將使螢幕可凹折手機產品售價進一步拉低。

不過，從三星Galaxy Fold與華為Mate X均採高階旗艦機種規格設計來看，若小米希望能在螢幕可凹折手機市場進行價格破壞的話，至少也要推出搭載Qualcomm Snapdragon 855、8GB或10GB記憶體規格，同時也可能還需要具備可吸引消費者目光的獨特設計 (例如可左右雙折的螢幕)。

而就小米今年在MWC 2019期間宣布對應5G連網功能的小米MIX 3售價僅為599歐元，未來或許也有機會進一步在螢幕可凹折手機市場做出改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》