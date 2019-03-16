華為揭曉新款中階機種nova 4e 同步推出華為手環3 Pro

如先前預告，華為在今日 (3/14)正式宣佈推出新款nova 4e，同時也推出新款華為手環3與華為手環3 Pro。

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nova 4e基本上與去年推出的nova 4十分相似，但是將開孔式螢幕更換成水滴造型螢幕設計，分別提供幻夜黑、珍珠白，以及具漸變效果的雀翎藍三款配色。

硬體規格則採用6.15吋、FHD+ LCD螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 710處理器、4GB或6GB記憶體，以及128GB儲存容量，電池容量則為3340mAh，支援18W電池快充，相機則分別搭載2400萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭設計，並且搭配3200萬畫素視訊鏡頭。

建議售價部分，nova 4e將以人民幣1999元與2299元價格上市，目前已經開放在中國市場境內預訂，不確定是否會引進台灣市場。

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另外，華為也同時宣布推出新款華為手環3與華為手環3 Pro，其中後者採用0.95吋AMOLED彩色螢幕、支援華為自行研發的TruSeen 3.0心率監測技術，並且搭配紅外線功能，強調可以精準量測異常心率表現，同時也支援睡眠分析功能。其他部分則包含搭載獨立GPS元件，以及支援以支付寶離線支付與模擬公車票卡的NFC功能。

使用時間部分，華為手環3 Pro標榜可在一般使用情況下連續使用12天，長跑訓練情況可對應7小時續航力，而開啟睡眠與心率量測功能也可達5天使用時間。建議售價則分別為人民幣269元與399元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》