iPhone沒有Wi-Fi或網路 也能和朋友互傳照片

2019-03-14 20:54 聯合新聞網 iPhone News 愛瘋了



分享 facebook

想將手機裡的照片傳送給朋友分享,可以使用LINE、Facebook、Whats App或電子郵件傳送等多種方式,但這都需要在手機在連接4G或Wi-Fi網路的情況下才行。美國Apple公司在官方YouTube頻道分享了一段「iPhone — Share photos even without WiFi or data」影片,示範iPhone如何在沒有Wi-Fi或行動網路下也能分享照片。

由下面的操作示範影片能看到,只要到iPhone的相簿裡選擇想分享的照片,就能透過AirDrop與附近的 iOS裝置分享照片,不需要連接Wi-Fi或行動網路。而且不止能iPhone對iPhone分享,在iPhone、iPad、iPod touch或Mac上都能使用AirDrop。

使用AirDrop只需在iPhone上開啟藍牙與Wi-Fi (不需要連接),如果有任一方開啟「個人熱點」請將它關閉。如果分享對象不在你的「聯絡資訊」中,只要將AirDrop設為「所有人」就能接收。除了能分享照片外,還能傳輸影片、Safari、地圖位置、聯絡資訊、文件等App的內容。

《原文刊登於iPhone News 愛瘋了 聯合新聞網獲授權轉載。》