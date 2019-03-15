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訪談／從Android數位健康出發，Google希望以被動式提醒推力改善手機成癮

2019-03-15 16:52楊又肇

針對在Android 9.0 Pie版本開始加入的數位健康 (Digital Wellbeing)功能，Google Android UX部門總經理Glen Murphy稍早分享此項介面功能設計想法，同時也說明以數位健康整體介面設計仍採取被動式提醒，讓使用者透過了解個人使用手機時間資訊，進一步決定是否減少沈溺手機內容情況，確實很難做到直接改善手機成癮現象，但還是希望藉由這些被動式提醒所形成推力逐步協助改善使用者過度關注手機資訊的情況。

Google Android UX部門總經理Glen Murphy
Google Android UX部門總經理Glen Murphy
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以被動提醒推力協助改善手機成癮

就Glen Murphy說明，目前除了Google，同時也有不少廠商、app開始重視手機成癮問題，但確實僅僅透過數位健康介面統計累計手機使用時間，以及由使用者自行決定關閉app服務，或是使用手機時間的控制設計，基本上很難形成高度約束力道，對於主動改變用戶使用手機行為的影響程度不大，主要還是仰賴用戶本身能對手機使用成癮產生警覺性。

確實從本身服務希望更多用戶黏濁使用的角度來看，希望藉由數位健康介面設計減少用戶使用手機服務時間，似乎會有不少矛盾，Glen Murphy表示若從整體數據來看，即便智慧型手機讓越來越多人的目光聚焦在螢幕顯示內容，但是過度地讓使用者沈溺在手機時，其實也會產生抗拒使用的反效果，因此認為適時地讓使用者學習遠離手機，不但有助於讓使用者心情放鬆，同時也對手機服務發展有利。

不少人希望改善手機成癮現象

依照Google內部研究數據顯示，約42%比例的使用者會將多數時間集中在關注電子郵件內容，而30%比例會聚焦在搜尋引擎服務使用，另外透過手機進行網頁瀏覽的比例為23%，約21%比例為使用app服務內容，至於約19%比例是透過手機購物，但同時也有45%比例的使用者擔心花費過多時間在手機等科技產品。

以台灣地區使用情況來看，依照資策會在2017年的調查顯示，約60%以上台灣使用者每天使用手機超過3小時，甚至有28.1%比例使用者會超過5小時以上，即便有不少人認為手機等科技產品可以協助增加工作效率，但也有不少人希望改善手機、網路成癮現象。

Glen Murphy表示，手機對於現代人的重要性越來越高，包含日常生活資訊查詢、社交活動、行動支付等應用幾乎都脫離不了手機，加上每天透過手機傳遞的資訊量逐日增加，使得不少使用者每天花費在手機上與人互動過程就損耗不少時間，若再加上利用手機查詢資訊、收發電子郵件等情況，便讓使用者每天黏著在手機的時間持續增加，進而影響個人生活。

因此，Google其實從Android 7.0 Nougat版本，就開始讓訊息推播介面變得更加簡單，使用者可以透過下拉選單直接瀏覽各類推播資訊，並且能直接做快速回覆，而在Android 9.0 Pie開始加入的數位健康介面功能，則是希望透過被動式提醒的輕微推力，讓使用者能更清楚了解自己使用手機時間多寡，進而考慮是否適時在一段時間內關閉關閉諸如電子郵件、社群服務等特定app，讓自己可以在這段時間內放鬆心情。

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暫時不會考慮以主動提醒方式強制改變手機使用模式

就目前Google的規劃，並不會在數位健康介面加入主動提醒功能，原因在於目前仍認為使用者應該要建立自主警覺性，並且為自己的使用行為負責，同時加入自行控制項目也是希望讓使用者自行決定什麼時候停止，而非以強制方式讓使用者無法使用手機。

這樣的想法自然也是考量透過強制禁止方式，其實無法達成讓使用者自行警覺的成效，同時也可能影響使用者臨時緊急需要使用手機特定功能，因此目前在數位健康介面設計，基本上還是會希望讓使用者自行決定什麼時候減少使用手機，進而養成使用者能夠自主停下的習慣。

以Glen Murphy自己為例，其實小時候也是經常被父母責備經常盯著電腦螢幕看，而到自己結婚生子之後也經常因為工作關係必須隨時留意手機推播信件內容，因此意識到未來這樣的情況可能發聲在自己的小孩身上，因此希望藉由數位健康介面設計想法，透過被動式提醒的推力以間接方式改善手機使用行為。

在自己的情況裡，Glen Murphy表示會先設立一個目標，例如希望在夜間好好睡覺，或是希望在下班之後有更輕鬆、無干擾的休息時間，此時就會透過設置數位健康中的app開啟時間等項目，藉此讓手機推播訊息頻率大幅減少，僅保留諸如通話等手機必要功能，藉此逐漸找回原本不被手機干擾的生活品質。

改善手機成癮現象充滿挑戰，但有其必要性

不過，Glen Murphy也說明要改善手機成癮現象其實是個相當困難的課題，其中會牽涉到諸多問題，例如怎麼在手機必要功能之間取捨，同時如何讓使用者本身能自主警覺發生手機成癮現象，或是由他人從旁協助提醒，都會面臨不少挑戰。

但從越來越多人希望逃離手機成癮，並且嘗試不被手機綁架，Glen Murphy認為數位健康介面的設計多少能以被動方式做到提醒，讓使用者更能理解自己在手機上所花費時間，進而決定是否對此做改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

結婚

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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