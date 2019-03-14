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全球第一5G飆網來了 月費竟要3245元且限定機款

2019-03-14 18:59聯合新聞網 綜合報導

電信業者威訊將於4月11日在芝加哥、明尼亞波利斯首度試行5G行動網路，目前僅適用...
電信業者威訊將於4月11日在芝加哥、明尼亞波利斯首度試行5G行動網路，目前僅適用於摩托羅拉Moto Z3手機。圖擷自威訊官網
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5G網路是全球各大電信業者搶食的大餅，美國電信巨頭威訊通訊（Verizon）近日宣布將於4月11日在芝加哥、明尼亞波利斯首度試行5G行動網路，成為全球第一個提供5G服務的電信商。不過，目前僅適用於特定機款及配件，其中最高級的方案每月要價105美元（約新台幣3,245元）。

威訊繼去年10月推出家庭5G網路服務，計畫今年在芝加哥、明尼亞波利斯正式上線後，將版圖拓展至全美30多個城市。據《路透社》報導，即將推出的5G網路目前僅適用於摩托羅拉Moto Z3手機，且需搭配配件5G moto mod，透過5G模組來達到5G聯網。接下來會陸續支援多款5G手機，包括三星的Galaxy S10及LG的V50 ThinQ。

威訊公布14日起開放預購5G moto mod，期間民眾只需花費50美元（約新台幣1,545元）就能入手原價350美元（約新台幣10,800元）的5G配件。三款網路吃到飽的資費方案依序為Go Unlimited、Beyond Unlimited與Above Unlimited，三者流量雖皆無上限，但網速截然不同，慢則如3G網路的600Kbps，快至5G網路625MB/s的疾速快感。用戶可以每月10美元加購，合計後的月租費從85美元（約新台幣2,627元）至105美元（約新台幣3,245元）不等。此外，首批上線城市更推出前90天免費的噱頭，吸引消費者購買。

綜合其他外媒報導，雖然升級5G網路後的前三個月不必支付加購費用，但若原先並非Moto Z3的使用者，初期仍需花費530美元（約新台幣16,000元）購買空機及配件，才能搶先體驗5G飆網，對大部分消費者而言仍是一大開銷。

民眾若想要申辦5G網路，訊號良好與否更是得仔細評估的項目。儘管威訊宣稱提供用戶快速、流暢不斷線的5G網路服務，但至今尚未公開實際速率。再者，一旦使用者離開5G服務範圍後，系統就會自動切換回4G網路。目前芝加哥僅有5個特定區域被列入服務範圍，包括洛普區（The Loop）、壯麗大道（Magnificent Mile）、黃金海岸（The Gold Coast）、北河岸（River North）、舊城區（Old Town）。

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