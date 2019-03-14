Android Q首波Beta測試版本釋出 加入更多隱私控制與新技術

如先前市場預期，Google稍早宣布釋出Android Q首波Beta測試版本，並且率先開放所有Pixel系列手機安裝測試，除了加入更多隱私相關控制項目之外，Google也表示加入對應接下來即將普及應用的5G連網技術、包含可凹折螢幕在內的全新顯示設計形式，並且加入更多新功能，同時提昇整體運作速度。

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就Google說明，新版Android Q將加入更多新功能，同時也將重新調整許多操作介面，並且加強隱私控制項目，其中將藉由Project Strobe項目確保用戶資料隱私不會被竊取，同時提昇第三方API接入時的安全表現，另外也針對用戶位置在內隱私資訊提供更多控制項目，而包含裝置MAC位址資訊、檔案下載存放位置等內容也均可確保隱私安全。

針對接下來即將普及應用的5G連網技術，Google除了表示將會加入更多技術支援之外，更將今年成為話題的可凹折螢幕設計加入Android Q支援項目，在此之前更已經與三星建立合作，同時也能支援更多異構設計的螢幕顯示規格。

另外，在Android Q的內容分享功能也重新做了設計，使用者可以更直覺將手機裝置存放內容分享給他人使用。而在新版設定介面中，也將開放app能以浮動視窗形式快速操作手機連網功能等設定項目，例如開啟Chrome瀏覽器時，可以透過浮動視窗設定是否使用Wi-Fi連網，或是直接透過行動數據連接網路，甚至可以直接開啟飛航模式等。

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而針對Wi-Fi等網路連接項目，Google除了進一步強化網路連接時的隱私安全，並且在連網時以亂數形式隱藏使用裝置的硬體MAC位址，同時也支援包含WP3、OWE在內Wi-Fi安全技術規範，另外也進一步強化點對點連接，以及針對串流影音等需要更快網路連接傳輸需求增加的Wi-Fi效能模式，讓使用者能以更低延遲表現使用網路服務 (但預期也會增加更大電力損耗)。

相機拍攝表現方面，Android Q加入動態景深資訊內容，藉此讓JPEG格式照片內容也能藉由XMP metadata內容獲取正確的景深資訊，讓相機功能可以即時處理景深後製調整，或是以此建立精準的美顏、3D AR特效等應用。在影音部分則加入支援開源架構的AV1編碼、藉由Opus編碼方式優化串流音樂中的人聲部分，另外也加入支援HDR10+高動態對比影像格式。

在3D繪圖表現部分，Android Q除了加入支援新版Vulkan 1.1，更加入名為ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine)且相容OpenGL項目的圖層引擎，讓遊戲畫面等內容可以有更進一步提昇表現。

至於在先前已經加入的Neural Networks API，則是在Android Q採用1.2版本內容，藉此搭配其他人工智慧運算引擎、框架提高物件識別、內容學習等運算表現。其他部分更針對ART執行緒做提昇，藉此加快app內容啟用速度，同時也會針對常用app內容進行啟用加速，讓使用者在平常操作各類手機服務時，能以更快效率執行。

除了同樣支援指紋辨識功能，在新版Android Q更進一步加強臉部識別在內的生物辨識功能，而在資料傳輸部分也加入支援效率提昇40%之高的TLS 1.3規範，並且同樣確保傳輸過程的加密安全。

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目前Google將先針對所有Pixel系列手機開放安裝Android Q Beta測試版本，預期接下來也會加入更多裝置支援測試，但預期要等到Google I/O 2019期間才會有更具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》