方便網管人員輕鬆管理眾多無線熱點的Ruckus Cloud Wi-Fi服務登台

艾銳勢 (ARRIS)旗下Ruckus Networks，今日 (3/13)宣布在亞太地區推出旗下企業級雲端代管的Wi-Fi解決方案—Ruckus Cloud Wi-Fi，方便網管人員可透過以網頁或app為主的控制台管理Wi-Fi熱點，藉此對應企業、學校、零售通路，或是分布在不同地區的Wi-Fi熱點服務。

Ruckus Networks台灣、香港暨澳門總經理許慧嫻 (左)與技術經理李棟楠 (右) 分享 facebook

隨著手持連網裝置普及化，越來越多企業開始佈署無線網路連接資源，讓內部員工可以直接透過無線網路連接內網，或是用於資料交換等需求，但如果面臨公司規模相對較大，必須同時佈署多組無線網路熱點，並且確保連接使用體驗一致，在佈建管理勢必會面臨一些挑戰，尤其學校、飯店等無線網路連接需求規模相對較大，但網管人員相對不足情況下，將會進一步加重管理負擔。

因此，Ruckus Cloud Wi-Fi基本上就是針對此類需求打造，讓網管人員可以透過更簡單維護無線網路運作是否正常。此外，由於Ruckus Cloud Wi-Fi具備自動更新特性，除了持續確保網路連接安全之餘，更可在發生問題時，透過簡訊或app推播資訊通知網管人員，同時在管理、建立Wi-Fi熱點時，也能以更簡單方式完成。

在管理過程中，網管人員更可隨時透過以網頁或app為主的控制台監控當下網路運作效能與流量活動，甚至可針對不正常網路活動進行限制，藉由SaaS (軟體即服務)形式讓網管人員能更輕易改善網路連接問題，同時也快速確認無線網路連接資源是否異常，並且藉此加快設備維護效率。

不過，要使用Ruckus Cloud Wi-Fi服務的話，基本上也必須搭配使用Ruckus Cloud Wi-Fi指定相容無線AP設備，如此才能方便透過線上管理，或是透過雲端進行系統更新升級。

透過網頁或app形式的控制台介面，即可讓網管人員輕易確認當下無線網路熱點連接狀況 分享 facebook

過去要在大型企業內部，或是多人入住的飯店、許多師生的學校等場合佈建無線網路熱點資源，其實相當不容易，除了必須在一定範圍內架設一組無線AP設備，並且將網路訊號彼此串接，讓眾人可以透過相同網路連接名稱上網，同時也要避免過大流量、不正常使用模式影響整體網速，另外一旦特定熱點發生故障，要在最短時間內檢測修復也相當麻煩。

Ruckus Cloud Wi-Fi的設計理念，其實就是為了改善上述問題，並且讓網管人員能以更有效率方式管理無線網路連接資源，同時確保連接穩定表現。

未來除了Ruckus Cloud Wi-Fi，Ruckus Networks也計畫在台推出更多SaaS類型產品，讓更多企業能以此打造更豐富的微服務 (micro service)，同時也將允許合作夥伴藉由API串接方式使用Ruckus Networks旗下資源打造各類應用服務。

可確認大規模範圍的無線網路熱點實際運作狀況 分享 facebook

針對熱點網路流量吞吐狀況製作數據統計，即可快速確認網路流量使用狀況 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》