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紅米Note 7 Pro將於3/18亮相 官方暗示不只有手機產品

2019-03-13 12:44楊又肇

今年初對外揭曉紅米品牌獨立之後首款手機產品－紅米Note 7之後，稍早再次確認將會在3月18日揭曉新款產品，而從預告內容顯示新機將會是日前已有消息的紅米Note 7 Pro，另外也可能包含紅米7，甚至透露發表會揭曉內容不僅只有手機，可能還有其他產品一同亮相。

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從先前說明品牌獨立時，紅米就透露將會建立自有完整產品線，意味除了手機產品之外，也可能推出紅米品牌自有周邊產品，但是否會像小米品牌建立 繁雜 完整的產品線項目，目前還無法確認。

若比照華為的作法，在榮耀品牌旗下產品也有相當多元的產品陣容，其中包含手機、筆電、智慧穿戴裝置，甚至也推行許多周邊配件產品，藉此打造完整的品牌產品陣容，或許紅米品牌未來也會依照此作法發展。

從預告內容顯示，紅米Note 7 Pro將如先前市場傳聞搭載Qualcomm Snapdragon 675處理器、4000mAh、康寧Gorilla Glass 5強化玻璃、4800萬畫素相機、德國萊茵護眼認證、P2i奈米塗層防水技術等規格。除了紅米Note 7 Pro，紅米似乎也計畫推出新款紅米7手機產品。

而紅米官方更強調「誰說Redmi只是手機？」，意味在紅米品牌底下並不會僅只是推行手機產品，更包含其他更多同樣以紅米品牌推行產品，但具體細節依然要以紅米屆時揭曉為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紅米手機小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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