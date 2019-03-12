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「iPhone是能有多厲害」 蘋果發布5個最新技巧教學

2019-03-12 20:04聯合新聞網 瘋先生

蘋果在官方Youtube上分享了五個新的iPhone教學影片，分別為快速叫出QR Code登機證、與線上客服聊天、找到完美照片、被水潑也不怕技巧影片，每段影片不超過16秒，非常精簡而且能在短時間內快速料姐，也是「iPhone 是能有多厲害」系列的最新技巧，對於iPhone還不熟悉操作的用戶也建議趕緊來學習。

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iPhone能輕鬆訪問機票

出國時，會有App會自動提醒你何時要搭飛機，並且會提前自動透過推播來通知，點擊推播通知後，就能馬上叫出 QR Code登機證。

iPhone與線上客服聊天

如果有iPhone設備出問題，可以直接透過線上與客服聊天功能，只要開啟Apple Support就可以找到聯繫客服選項，這功能也可讓iOS 11.3以下的用戶查詢設備電池狀態。

【技巧】iPhone電池健康度查詢：蘋果原廠線上查技巧

iPhone找到完美照片

對於容易拍照手抖的用戶來說，最怕就是照片會拍失敗，或是被拍攝者剛好按下快門時眨眼，那就建議使用 Live Photo模式來拍攝，還可事後挑選一張最完美的照片來保存。

iPhone 用戶不可不知相機：HDR、Live Photo、HEIF 照片、HEVC格式

iPhone被水潑也不怕

iPhone擁有防潑抗水功能，能讓iPhone XS在水深2公尺內，防護最長可達30分鐘，iPhone XR在水深1公尺內，防護最長可達30分鐘，這兩款機型都不必擔心咖啡、果汁或茶水的潑灑；但要特別注意如果iPhone刻意拿去泡水導致水入侵，這就算是人為，是不算在保固內。（詳細可點iPhone真的能防水嗎？來了解）。

《原文刊登於合作媒體瘋先生，聯合新聞網獲授權轉載。》

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