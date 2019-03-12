三星摺疊機還沒賣 概念全螢幕Galaxy Fold 2反受好評

圖片及資料來源：MSPoweruser 分享 facebook

自從Samsung Galaxy Fold正式發表後，多家智慧手機廠也紛紛推出自家的折疊手機，形成一股摺疊手機熱潮，只是…折疊手機才開始發展，在功能和美感設計總是會衝突與犧牲，外型不一定符合消費者的期待。因此概念設計師Jermaine Smit製作一支概念影片，希望Samsung公司可以考慮讓下一代Galaxy Fold 2增加S Pen、3.5mm耳機孔…等功能。

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從影片上來看，Galaxy Fold 2內外兩側顯示器都採用無邊框設計，折疊後機背主相機維持三顆鏡頭設計，但掀開的平板螢幕相機設計則是使用類似Galaxy S10+雙鏡頭開孔設計，而非是Galaxy Fold的側邊瀏海；另外還能內建Samsung Galaxy Note系列的S Pen手寫功能。

除此之外，Jermaine Smit在YouTube回覆透露這Galaxy Fold 2概念影片裡，最外層螢幕尺寸是5.4吋16:9 螢幕、掀開後的平板則是7.2吋、配備支援ToF (Time-of-Flight) 感測器的雙攝影鏡頭，具有更精準的臉部辨識功能。

Jermaine Smit的概念影片將Galaxy Fold折疊手機在功能與美觀更緊密結合，讓不少人期待可以成真，甚至國外科技網站MSPoweruser撰文分享這支Galaxy Fold 2概念影片時，標題還寫的「如果Samsung三星Galaxy Fold折疊手機長這樣的話，願意付2,000 美元（約新台幣 61,800元）購買。」

圖片及資料來源：MSPoweruser

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》