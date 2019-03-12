親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

三星摺疊機還沒賣 概念全螢幕Galaxy Fold 2反受好評

2019-03-12 19:32三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：MSPoweruser
圖片及資料來源：MSPoweruser
分享

自從Samsung Galaxy Fold正式發表後，多家智慧手機廠也紛紛推出自家的折疊手機，形成一股摺疊手機熱潮，只是…折疊手機才開始發展，在功能和美感設計總是會衝突與犧牲，外型不一定符合消費者的期待。因此概念設計師Jermaine Smit製作一支概念影片，希望Samsung公司可以考慮讓下一代Galaxy Fold 2增加S Pen、3.5mm耳機孔…等功能。

圖片及資料來源：MSPoweruser
圖片及資料來源：MSPoweruser
分享

從影片上來看，Galaxy Fold 2內外兩側顯示器都採用無邊框設計，折疊後機背主相機維持三顆鏡頭設計，但掀開的平板螢幕相機設計則是使用類似Galaxy S10+雙鏡頭開孔設計，而非是Galaxy Fold的側邊瀏海；另外還能內建Samsung Galaxy Note系列的S Pen手寫功能。

除此之外，Jermaine Smit在YouTube回覆透露這Galaxy Fold 2概念影片裡，最外層螢幕尺寸是5.4吋16:9 螢幕、掀開後的平板則是7.2吋、配備支援ToF (Time-of-Flight) 感測器的雙攝影鏡頭，具有更精準的臉部辨識功能。

Jermaine Smit的概念影片將Galaxy Fold折疊手機在功能與美觀更緊密結合，讓不少人期待可以成真，甚至國外科技網站MSPoweruser撰文分享這支Galaxy Fold 2概念影片時，標題還寫的「如果Samsung三星Galaxy Fold折疊手機長這樣的話，願意付2,000 美元（約新台幣 61,800元）購買。」

圖片及資料來源：MSPoweruser

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

折疊手機Galaxy FoldSamsung三星

三嘻行動哇 Yipee!

三嘻行動哇 Yipee!，是綜合 3C科技、APP、人文生活交互結合的科技應用新知網站。讓我們帶著大家來探索及體驗各種新科技生活與世界結合的美妙之處。https://www.yipee.cc/
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

首搭10倍無損混合光學變焦技術 OPPO全新「Reno」手機將於4/10揭曉

2019-03-12 08:56

4G上網卡卡 中華電信：已快速修復

2019-03-12 11:26

觀點／螢幕變成21:9顯示比例的Xperia 10系列，究竟帶來什麼優勢？

2019-03-12 09:08

華為透露P30 Pro外觀面貌 搭載雙側曲面螢幕、超級變焦拍攝功能

2019-03-12 09:00

網友搶先拆解Nokia 9 PureView 一窺五鏡頭秘密

2019-03-11 17:04

台灣大聯手思科推雲端總機 上市前早鳥優惠3個月搶客

2019-03-11 15:17

更多第三方品牌手機將會加入Android Q預覽版本測試陣容

2019-03-11 08:54

傳今年推出iPhone SE2 還有能在水下操作的新iPhone

2019-03-10 19:50

Sony高層解釋 為何如今才想通Xperia該大幅加入Alpha相機？

2019-03-10 16:05

持續在遊戲手機市場站穩腳步 黑鯊手機確定將於3/18揭曉

2019-03-10 11:55

華碩在日本推行自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」

2019-03-10 11:51

動手玩／加入三鏡頭主相機設計的Galaxy S10+ 更吸引人拍攝周遭影像

2019-03-09 08:45

英國通路透露Sony旗艦新機Xperia 1售價 最快4月公布上市細節

2019-03-09 08:23

高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

2019-03-08 08:35

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

2019-03-07 20:54

摺疊手機還太貴 研調：2021年滲透率才有望破1%

2019-03-07 16:40

38女王節！燦坤「Apple福利品限量特賣」iPhone X省8千

2019-03-07 16:01

10週年之大作 三星 Galaxy S10+ 相機的進化實測

2019-03-07 15:34

Sony預期2020年推行5G連網手機產品 台灣地區開始積極與電信業者合作

2019-03-07 15:30

Galaxy S10系列預購熱度比韓國顯著 三星接下來將擴展台灣中階手機市場

2019-03-07 15:25

消息指稱三星計畫推出更多螢幕可凹折手機 採不同凹折使用形式

2019-03-07 15:23

與在地品牌廠商合作 傳HTC將以品牌授權方式重回印度市場

2019-03-07 15:21

COMPUTEX官方獎項 5G、資安、外商是焦點

2019-03-07 12:06

陸手機玻璃女王：5G折疊手機能否普及仍有待觀察

2019-03-07 00:05

5G手機紛紛亮相好糾結？ 想換手機快趁現在！

2019-03-06 20:18

蘋果將開放副廠電池 iPhone享有原廠維修服務

2019-03-06 19:52

小尺寸手機愛好者有福了 iPhone SE 2傳將在蘋果春季發表會亮相

2019-03-06 15:29

Galaxy S10熱賣 換機潮湧現

2019-03-06 14:43

三星S10台灣預購亮眼 較S9成長1.3倍

2019-03-06 14:06

華為確認 P30 Pro將搭載潛望式結構設計的高倍光學變焦鏡頭

2019-03-06 13:08

強調人工智慧加持的夜拍效果 Realme 3於印度正式揭曉

2019-03-06 13:03

康寧：應用在螢幕可凹折手機的玻璃製品設計難度更高

2019-03-06 13:00

三星S10交機 早上7時已有500粉絲排隊領機

2019-03-06 12:47

三星Galaxy S10系列開賣擠爆旗艦店 螢幕越大賣越好

2019-03-06 12:40

iPhone摺疊款有影 康寧傳攻可摺疊玻璃方案

2019-03-06 12:23

三星Galaxy S10系列預購取貨 吸引逾600人排隊

2019-03-06 12:15

三星旗艦S10預購夯 逾500排隊人龍

2019-03-06 11:59

全新iPhone被換成二手維修機？ 網友揭密機身序號「M開頭」的秘密

2019-03-06 10:59

觀點／5G網路、螢幕可凹折手機即將來臨 但這些能改變現行生活嗎？

2019-03-05 16:06
看更多

熱門文章

Show Time！ 蘋果宣布25日辦發表會 將推影片和雜誌服務

2019-03-12 07:36

Excel快捷鍵功能「Ctrl+E」 快速填入必學五招

2019-03-12 15:32

MacBook打字就能偵測健康？Apple新專利流出

2019-03-11 20:46

4G上網卡卡 中華電信：已快速修復

2019-03-12 11:26

觀點／螢幕變成21:9顯示比例的Xperia 10系列，究竟帶來什麼優勢？

2019-03-12 09:08

LG推出全新藝術電視 半透明混合可當鏡子用

2019-03-12 07:47

影／看直播荒廢學業？K書型直播爆紅 一起用功不孤單

2019-03-12 12:11

華為透露P30 Pro外觀面貌 搭載雙側曲面螢幕、超級變焦拍攝功能

2019-03-12 09:00

首搭10倍無損混合光學變焦技術 OPPO全新「Reno」手機將於4/10揭曉

2019-03-12 08:56

NVIDIA證實收購以色列晶片設計廠商Mellanox Technologies 強化伺服器等超算領域發展

2019-03-12 08:53

提昇兒童學習語言效率 Google打造整合圖文內容的Bolo app

2019-03-12 09:01

手機上網故障排除 中華電：可重開機連網

2019-03-12 11:30

蘋果確認將於3/25舉辦春季發表會 全新訂閱服務、iPad與iPod touch將至？

2019-03-12 15:22

蘋果發表會3月26日登場 傳將發布串流影音、新聞訂閱服務

2019-03-12 11:34

Google推免費App 提升印度兒童閱讀水準

2019-03-11 23:58

《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18

三星摺疊機還沒賣 概念全螢幕Galaxy Fold 2反受好評

2019-03-12 19:32

你這天去哪？在做什麼？谷歌掌握的記錄比想像多

2019-03-12 19:18

蘋果發表會估將強打影視服務 新硬體產品亮相機率不大

2019-03-12 12:36

拓展雲端物聯網商機 是方與中華電搶推新服務

2019-03-12 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top