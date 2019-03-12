首搭10倍無損混合光學變焦技術 OPPO全新「Reno」手機將於4/10揭曉

日前由OPPO副總裁暨中國大陸事業部總裁沈義人透露將在今年4月推出歸類在全新類別的手機產品，稍早確認將以「Reno」為稱，預期將成為OPPO第一款搭載10倍無損混合光學變焦技術的手機。

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目前暫時還無法確認「Reno」手機產品細節，但沈義人確認此款新機將會在4月10日揭曉。

今年在MWC 2019期間揭曉10倍無損混合光學變焦技術，同時也對外展示旗下5G連網手機原型設計，藉此呼應OPPO說明將更聚焦5G、影像、人工智慧、雲端技術，以及新材料設計應用，並且著重軟硬體整合，而未來也將布局物聯網應用發展。

不過，對於目前市場令一個關注重點－螢幕可凹折手機，目前OPPO確實已經有實際投入設計產品，但認為現階段此類產品並沒有辦法帶來明顯不同的使用體驗，預期還是以技術展示為主，因此並不會成為OPPO現階段著重發展項目。

至於針對5G連網手機的看法，OPPO雖然已經開始與Qualcomm在內廠商攜手合作，但仍認為5G連網服務、手機產品至少要等到2021年才會明顯普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》