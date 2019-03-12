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華為透露P30 Pro外觀面貌 搭載雙側曲面螢幕、超級變焦拍攝功能

2019-03-12 09:00楊又肇

先前已有不少消息的華為P30系列旗艦新機，稍早由華為輪值執行長余承東余個人微博釋出實機外觀，其中可以確認新機同樣搭載左右兩側曲面螢幕，另外機身背面預期也維持採用極光色設計，並且如先前預告搭載超級變焦拍攝功能。

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或許是因為配件廠商接連透露可能的實機面貌，因此華為稍早釋出官方宣傳圖像，其中便包含新機實際外觀面貌 (預期就是即將揭曉的P30 Pro)，同時也再次確認將搭載對焦範圍更遠的超級變焦拍攝功能。

不過，此次釋出圖像並未呈現新機背後設計，但從先前配件廠商Krusell釋出圖像顯示，預期P30 Pro將維持以垂直排列方式呈現的三鏡頭主相機模組，而P30也會採用類似設計，但定位在入門規格的P30 Lite則預期搭載不同設計，並且可能採用背後指紋辨識器，在中國市場則預期會以nova 4e為稱，將會在3月14日率先對外揭曉。

而P30與P30 Pro則預計在3月26日於法國巴黎揭曉，有可能同時配置解像能力更高的廣角主鏡頭，以及可對應拍攝大景的超廣角鏡頭，並且搭配高倍長焦鏡頭讓使用者能更容易捕捉各類影像，藉此加強手機拍攝應用效果，另外也預期可藉由徠卡認證鏡頭提高拍攝畫質。

目前還無法確認華為預計推出的P30系列手機規格細節，但預期將會採用水滴造型螢幕、Kirin 980處理器，而主相機模組將會以三組不同規格鏡頭組成，其中預期僅P30 Pro將搭載高倍光學變焦鏡頭設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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