觀點／螢幕變成21:9顯示比例的Xperia 10系列，究竟帶來什麼優勢？

2019-03-12 09:08 聯合新聞網 楊又肇



在先前展開的MWC 2019展期間，筆者已經簡單體驗Sony Mobile今年度開始採用的21:9顯示比例設計的Xperia 10與Xperia 10 Plus，另外也預覽即將在今年第二季內推出的年度旗艦手機Xperia 1，同樣也是採用21:9顯示比例螢幕，並且搭載4K HDR顯示效果的OLED螢幕。

不過，螢幕換成21:9顯示比例究竟有哪些優勢呢？

採用21:9顯示比例的Xperia 10 Plus 分享 facebook

由於先前已經大致介紹過Xperia 10與Xperia 10 Plus，以及Xperia 1新機特色，此次重點將會集中在換成21:9顯示比例的手機，實際上的使用體驗。

換成21:9顯示比例並非只是為了跟別人不一樣

根據先前Sony的說法，內部對於如何讓螢幕尺寸增加，同時不會犧牲單手操作便利性的想法，並不會考慮與其他品牌一樣採用瀏海造型螢幕，藉此維持本身產品強調螢幕完整視覺的設計想法。

因此，在顧及單手持握操作方便與螢幕使用尺寸提昇需求，Sony便將「電影」應用概念與過往強調個人創作、影音體驗結合，並且融入高解析規格設計，使得此次推出的Xepria 1成為首款搭載21:9顯示比例螢幕設計的旗艦手機，而定位在中階機種的Xperia 10系列雖然無法對應原生高解析畫質顯示，但也採用21:9顯示比例螢幕規格，藉此讓螢幕使用視覺變得更加寬闊。

相比過往採用16:9或18:9顯示比例設計的手機，此次推出採用21:9顯示比例的Xperia 1與Xperia 10系列顯得更加「修長」，但是可在螢幕增大的同時維持單手持握感受，對於希望維持小尺寸機身持握感的使用者而言，不但容易單手操作，更能同時透過大尺寸螢幕觀看更多顯示範圍內容。

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Sony在手機螢幕的下一步會是什麼？

就Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐說明，今年在Xperia 1、Xperia 10系列機種採用21:9顯示比例螢幕設計，最主要是聚焦在「電影」應用概念，但不代表未來僅會以此形式設計手機產品，同時也不會肯定地說日後產品絕對不會出現瀏海或水滴造型設計的螢幕規格，只是現階段還是會維持既有方正的螢幕框體設計。

而對於今年同樣成為熱門討論的螢幕可凹折手機，Sony Mobile目前採取看法，其實也與5G連網手機相同，認為現階段仍未在此類產品看到更好的使用體驗，或是充分的市場使用需求，因此目前也不會推出此類產品設計。

不過，從過去Sony曾經推出雙螢幕、可折合的Tablet P，同時在Sony Ericsson時期也曾推出結合PlayStation Portable遊玩體驗的Xepria Play，其實也很難抹滅Sony集團過往會在特定產品提出特別想法的創新思維，說不定未來也有可能打造全新螢幕設計應用的手機產品。

針對21:9顯示比例螢幕最佳化

當然，每個人對於螢幕尺寸要求需求不盡相同，因此Sony這次用21:9顯示比例螢幕打造手機產品，主要還是搭配「電影」應用概念，讓使用者能進一步感受21:9顯示比例的內容體驗，本身並未否定過往以18:9或16:9顯示比例螢幕打造產品，而未來也不會僅推出21:9顯示比例的手機產品。

此次在Xepria 1的設計裡，就是以呈現完整「電影」應用概念，從標榜可直接當做電影拍攝時的監看螢幕使用，同時也說明內建源自Sony高階商用攝影器材品牌CineAlta技術的CinemaPro app，讓使用者能在拍攝過程自訂解析度，並且調整白平衡、快門速度、對焦方式、濾鏡、色域或ISO值等數據設定，並且能以21:9錄影比例、24fps電影格式進行拍攝，另外也支援S Log錄影記錄格式，讓使用者能輕易透過Xperia 1內建三鏡頭主相機拍攝電影等級影片。

不過，Xepria 10系列則未搭載CineAlta技術，同時雖然首度在中階機種搭載雙鏡頭主相機設計，但並非像Xepria 1著重全方面高解析影音隨手創作，而是以21:9顯示比例螢幕作為內容觀看體驗為主，亦即藉由21:9顯示比例觀看電影內容，或是感受顯示範圍更廣的遊戲遊玩體驗。

另一方面，21:9顯示比例螢幕在一般直立持握使用居多的情況下，其實也更方便透過Android多工頁面功能，透過螢幕上下分割區塊同時執行兩種應用程式，或是直接透過上下充足空間一次預覽更多電子郵件、網頁內容等。

藉由21:9顯示比例螢幕，可以利用上下顯示區塊對應執行兩款不同app，同時保有足夠顯示範圍 分享 facebook

直接用來瀏覽網頁的話，21:9顯示比例螢幕也能一次看更多標題，用來爬PTT等BBS文章內容其實也頗適合 分享 facebook

在操作感受方面，由於採用更加「修長」的21:9顯示比例螢幕，去年在Xperia XZ3加入的螢幕側面感應呼叫應用程式功能，其實就顯得方便許多，讓使用者可以透過快速點按兩次螢幕側邊，即可呼叫常用的應用程式，以及可能會使用的設定選項，例如Wi-Fi、藍牙開關，或是切換為單手操作模式等。

但或許是配合指紋辨識器設置在機身右側，因此螢幕側面感應呼叫應用程式功能，在Xepria 10系列僅對應右側觸控喚醒，若是慣用左手的話可能多少會感到不便。透過觸控喚醒之後，使用者也能上下移動。

繼承Xperia XZ3的側面感應操作介面，讓使用者更方便以單手操作 分享 facebook

雖然21:9顯示比例螢幕相當適合單手持握，不過如果擔心會手滑的話，建議還是裝一組保護殼比較保險 分享 facebook

小結

以Xperia 10系列手機產品定位來看，最主要是基於中階機種使用需求，同時搭載Qualcomm Snapdragon 630或636處理器規格，以及3GB或4GB記憶體容量設計來看，對應市面常見的手機遊戲已經相當充足，同時用於播放各類電影內容也足夠使用。

而雖然不像Xperia 1搭載4K HDR螢幕顯示規格，但一樣能讓使用者感受21:9顯示比例螢幕設計所帶來優勢，並且維持方便單手持握的使用感受，以及多工操作與能一次瀏覽更多必須上下捲動內容的便利性。

但如果要說缺點的話，恐怕也是21:9顯示比例畫面依然算是較特別的顯示規格，雖然可以帶來更寬廣視野，在內容呈現使用也必須稍微做調適。此外，相對較「修長」的機身雖然方便持握，但要放進男性外套或褲子口袋，或是放進女性隨身包包可能會有點卡，算是不太明顯的缺點。

另外，即便無法使用CinemaPro appq拍攝專業影片內容，Xperia 10系列依然可以透過21:9顯示比例創造不一樣的取景畫面，例如拍攝長寬比更加顯著的影像，並且搭配濾鏡效果創造別具一格的詮釋效果。

Xperia 10 Plus搭載的雙鏡頭設計 分享 facebook

在21:9與4:3顯示比例時的拍攝畫面差異，21:9顯示比例會將上下區塊做裁切 分享 facebook



1:1、4:3、16:9與21:9顯示比例時的拍攝畫面差異



運用21:9顯示比例拍攝畫面會有截然不同風格呈現



多拍幾張之後可以和併成特殊的多畫面影像

相容市面多數遊戲內容 分享 facebook

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在Netflix等串流影音播放服務中，如果內容不支援21:9顯示比例的話，就會維持以原本顯示比例呈現 分享 facebook

原本支援16:9顯示比例的影片內容，基本上還是會在左右兩側留下黑邊 分享 facebook

但如果16:9顯示比例影片支援的話，可以透過滑動放大，藉由犧牲一點上下畫面換取滿版顯示效果，而裁切比例其實不算太明顯 分享 facebook

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