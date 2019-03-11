網友搶先拆解Nokia 9 PureView 一窺五鏡頭秘密

分享 facebook

HMD已經於3月11日開始向德國預訂用戶出貨Nokia 9 PureView。正如我們先前報導過的，該機最大的特色就是和蔡司合作開發了全球首款背面5鏡頭的設計。而在YouTube頻道上的 pwrdbykyank 則是搶先對這款5鏡頭的手機進行拆解，以長達15分鐘的影片讓我們瞭解這款手機內在的秘密。

在這段接近15分鐘的影片中，他不僅拆除了Nokia 9 PureView，而且最後將其重新組合起來。從拆解過程中可以看到Nokia 9 PureView使用了大量的膠水來固定背面的康寧大猩猩5玻璃，因此如果真的有人想要跟著學、自行拆卸這支手機的話，難度其實算是相當高的，一不小心就可能會破壞背面玻璃。

在拆解背面玻璃之後，可以看到無線線圈位於電池的頂部，這樣在充電時候可以有足夠的空間，可以避免三星Galaxy Note 7的爆炸問題。

五鏡頭的模組被精準的嵌入被NFC和天線所包裹，然後再是ToF感測器和超大的 dual tone LED閃光燈。

分享 facebook

所有5個鏡頭都放置在金屬外殼中，雖然能夠方便相機的校準，但是在完成組裝之後依然需要進行檢查，因此它在量產時對品管的要求會相當的高。

Nokia 9 PureView內部使用了13顆螺絲進行固定內部零件，這種設計在以前的諾基亞智慧手機中就已經有類似的設計，可以能夠很穩固的固定手機零件。再來則是把鏡頭模組繼續拆解下來。

當移除了電池之後，可以看到電池後方則是設計了指紋辨識模組， Nokia 9 PureView採用螢幕指紋辨識模組的設計，這裡顯示的是這個指紋辨識模組的背面。而在指紋辨識模組旁邊的則是導熱管，在電池下方放置了冷卻管，其上部透過導熱膏連接到處理器外殼，但是一些熱量傳遞到主體的金屬框架。

●原始拆解影片:https://www.youtube.com/watch?v=03ekj09FiJg

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》