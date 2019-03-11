更多第三方品牌手機將會加入Android Q預覽版本測試陣容

相比去年在Android P預覽版本開放Essential PH-1、Nokia 7 Plus、OnePlus 6、OPPO R15 Pro、Xperia XZ2、vivo X21，以及小米Mix 2S在內第三方品牌手機安裝使用，讓更多開發者可藉由現有手機產品測試新版作業系統環境，Google顯然計畫在下一版Android Q的預覽版本讓更多第三方品牌手機加入測試陣容。

分享 facebook

根據Android工程師Illiyan Malchev在稍早的Android Developers Backstage podcast內容中透露說法，證實Google預計今年在Google I/O 2019期間釋出的Android Q預覽版本，將會開放更多第三方品牌手機加入測試，藉此加快新版作業系統擴展到第三方品牌手機產品使用速度。

在此之前，Google主要透過先行開放Nexus或Pixel系列機種優先體驗新版Android作業系統預覽版本內容，讓更多開發者能預先熟悉新版作業系統環境介面與功能，藉此確保app等服務相容度，而去年首度開放更多第三方品牌手機加入預覽版本測試，更加速第三方品牌手機可更快導入採用新版作業系統，藉此降低不同品牌的Android手機作業系統版本碎片化情況。

而預期Google將會進一步與三星、華為在內品牌合作，讓這些品牌手機也能更快銜接新版Android作業系統，同時預期藉由這些品牌手機市場佔有率縮減Android作業系統版本差異，讓更多使用者在Android作業系統的使用體驗可以更加一致。

Google預計在今年5月7日至9日期間於距離美國總部不遠的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)舉辦Google I/O 2019活動，預期Android Q依然會成為活動期間主要關注項目。

在此之前，Google應該會在近期內向開發者提供更早期的Android Q測試版本，但可能僅限在Pixel在內Google自有品牌裝置安裝測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》