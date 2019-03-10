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傳今年推出iPhone SE2 還有能在水下使用的新iPhone

2019-03-10 19:50電獺少女

iPhone SE推出後，幾乎年年都有人說「今年會有SE2！」這次又是什麼理由呢？

2016年春季發表會推出小尺寸iPhone SE後，幾乎年年都有謠傳「今年會有iPhone SE2推出！」的消息(你看看歷年資料：2017、2018都有SE2的風聲)，很可惜Apple完全沒按著大家的議論順勢推出第二代，今年的春季發表會預計在本月底舉辦，於是近期Apple出清iPhone SE的動作，也被解讀為是為了iPhone SE2鋪路的一種暗示，但由於iPhone 7、8都還在銷售中，Apple如果在今年春季推出iPhone SE2，有可能會跟iPhone 7、8有所衝突，再加上大手機趨勢一發不可收拾，Apple今年真的會推出iPhone SE2嗎？就等著3/25見真章吧！

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除春季發表會有一點機率會發表iPhone SE2，Apple每年都會在九月舉辦的重頭戲更是一大亮點，分析師郭明錤在上個月發布報告表示可能將有16吋MacBook Pro、並表明今年也會有三款iPhone，但最近又有消息指出，2019年推出的三支新款iPhone將有可能會具備水下操控功能：如果水淹過螢幕，iPhone依然可以操作！Haptic Engine還將升級，升級後螢幕將會分成九個區域，當你長按iPhone螢幕其中一區，就只有那一個區塊會震動！隨著新機推出，也將搭載最新iOS 13，其中的夜晚模式能夠提供黑底白字畫面，讓大家在晚上滑手機時減少眼睛疲勞。此外謠傳中還會有三主鏡頭置中設計，其中會有飛時測距(ToF)系統，但我個人實在是不想相信置中設計阿QQ

(新聞來源：BGRTech News)

(圖片來源：mcetv)

iPhoneApple郭明錤

電獺少女

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