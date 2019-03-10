Sony高層解釋 為何如今才想通Xperia該大幅加入Alpha相機？

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全球智慧手機的高階相機模組都強調採用Sony感光元件，而Sony自家的單眼以及微單表現也一直不差，Sony在影像領域的成就是有目共睹的。但是長久以來很多人可能都有這個問題：Sony智慧手機怎麼看都有著得天獨厚的條件，為什麼在相機的表現卻不如它的其他兄弟那樣亮眼？

「少了一點」是許多人對過去Sony手機的拍照功能的感覺。比方說，Sony Xperia XZ2 Premium 的相機在任何角度來看，表現都不差。但是，就總是讓人感覺比其他同樣採用Sony感光元件的那些別廠的旗艦手機，似乎總是「少了一點」…...例如，如果加上光學防手震，以及如Sony Alpha相機的自動對焦功能，那就更好了。

諸如此類的「少了一點」，讓Xperia手機總是錯失了一些可以大放異彩的機會。特別是當像是Google的Pixel手機以他們的演算法力壓群雄時，Sony在感光元件上的優勢又少了一點。

不過，好消息是，今年Sony終於有所改變了。先前我們在MWC期間看過，在新的 Sony Xperia 1 上，可以說拍照功能終於完全到位。在全新命名的 Sony Xperia 1上，可以看到Sony終於在Xperia手機的相機功能放開了手煞車，速度全開，把所有Sony旗下影像產品的精銳功能全壓了上去，其中許多都來自於Alpha 相機。

相機採用三個 1,200 萬畫素 1/2.6吋 Exmor RS 感光元件，內建 Sony G Lens 鏡頭，這款手機有三個鏡頭對Sony來說是首次，更大的畫素、更快的鏡頭、光學防手震、從Alpha 相機上承襲而來的眼球追蹤拍照。另外，還有一個新的App叫做「Cinema Pro」，帶來了專業錄影模式。讓Sony手機的支持者覺得黑科技的Sony似乎回來了。

出現在Xperia 1上有哪些從Alpha相機移植過來的功能？

根據Sony全球行銷高級經理 Adam Marsh 在接受Trusted Reviews採訪時表示，Xperia 1 距離真正將Sony相機上的那些讓人驚喜的功能，可以全部拿到手機的相機上來實現，其實還有一大段的距離。不過，至少他們跨出了第一步。

例如眼球追蹤拍照，這是Sony的Alpha相機的特色。而在 Xperia 版本的眼球追蹤拍照目前也還不如相機上用到的技術那麼進步，例如 Sony A6400的眼控對焦能力可以做到在一群人中的對焦， Xperia 版則還只能針對單一人像的眼睛進行追蹤對焦，但總是個開始。

▲ 偵測人眼時，畫面會出現 Eye AF 人眼偵測自動對焦圖示，可以持續對焦移動中的人眼，還可以用 10fps 連拍速度搭配 AF/AE 自動對焦和自動曝光追蹤功能，讓對焦和曝光度更準確。

Sony也在Xperia 1上增加了10fps的自動追焦連拍。雖然過去在XZ2上雖然可以做到高速連拍，但是當你Zoom in的時候是無法保持對焦的，但是Xperia 1不但可以自動追焦，而且連色彩以及對比都能夠保持。

Adam Marsh還表示，就連在看不到的地方，Xperia 1也向Alpha相機學習了。比方說，Xperia 1 就連處理照片的方式也與Alpha相機用的方法是一樣的。

他解釋，通常當你拍下一張照片，手機將先壓縮這個影像成為JPEG格式，然後再去跑雜訊抑制的演算法來提升影像的品質。而Alpha相機處理的方式則是將原始格式的影像產生後，先透過演算法來抑制雜訊，然後壓縮成JPEG。而現在 Xperia 1 也是用相同的方式來處理照片。由於從原始影像開始抑制雜訊，因此在影像品質的提升上將可以大幅改進。

此外，Marsh 也確認了Sony粉絲長久以來期盼的功能這次在 Xperia 1 上終於實現了。 Xperia 1 現在可以讀取他們在Sony Alpha相機上拍下RAW檔格式的照片，甚至還可以編輯。

硬體從來都不是 Xperia 無法突破的問題，問題在「人」

那麼，為什麼現在Sony才突然「想通」了？

我們得重新回顧Sony在2018年的一次大的組織重整動作，在2018年，Sony前總裁平井一夫卸任，而接棒者為吉田憲一郎。而這一波也帶來了各部門的組織重整，其中，前Alpha相機部門的負責人Kimio Maki 轉而負責Sony Mobile部門。

Kimio Maki接任之後，首先停下了原本在開發Xperia XZ3後續機種的工作，而採用了新的方式來開發手機。他促成了手機部門與相機部門的影像團隊一起合作，彼此進行交流。因此在Cybershot、Alpha、Xperia不同部門的影像經驗可以共享。透過這樣的方式，Xperia 1得以在影像的功能上有了前述的這些改變。

其實，雖然Xperia與Alpha團隊同在一家公司，但是過去各個團隊彼此之間還是有所隔閡，在溝通上顯得障礙重重，尤其是Alpha團隊。畢竟他們也看過有很多相機廠商，在手機興起的趨勢之下而消失了。Alpha相機雖然在市場上的聲勢還不錯，不過他們還是不想讓Xperia知道一些「秘訣」，擔心真的有一天，手機可以超越相機。

不過，既然Alpha部門昔日的領導者已經去主管行動部門了，就算Alpha團隊想要藏私恐怕都很難。而整個影像團隊包括Cybershot、Alpha、Xperia，在新的制度下工作起來也會發揮更大的效果。「而且，我們也學到了，其實在相機跟手機上頭有著相同的功能，是一件好事。」

▲ 由上到下分別是等效 26mm、等效 52mm、等效 16mm 焦段鏡頭。

那麼，這是否意味著未來有更多Alpha的功能，可以在Xperia手機上出現呢？

Adam Marsh的回應則暗示是有可能的：「這是有可能的，如果這個功能指的是軟體的話，隨著與Alpha團隊的緊密合作，Alpha相機上一些優秀的使用經驗，都可能跨不同的硬體出現。」

●新聞來源：trustedreviews

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》