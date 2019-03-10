華碩在日本推行自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」

稍早在日本地區宣布推出大尺寸螢幕、大電量手機ZenFone Max (M2之餘，華碩更宣布推出自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」，主要藉由與日本在地SIM卡服務公司Internet Initiative Japan (IIJ)合作，並且透過日本大型電信廠商NTT Docomo旗下網路基地台資源運作。

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「ZenSIM」SIM卡將透過華碩日本官網，或是位於東京赤坂的華碩直營店「ASUS Store Akasaka」提供銷售，基本套裝組合的售價為3000日圓，除了主要SIM卡之外，更能額外申請給家庭成員使用的副卡。

而網路資費方案部分，「ZenSIM」將提供每月1600日圓可使用3GB網路流量、每月2200日圓可使用6GB網路流量，以及每月3260日圓可使用12GB網路流量。

為了吸引消費者，華碩將針對3月15日到5月8日間購買「ZenSIM」SIM卡的消費者，提供官網線上購買額外加贈3000日圓購物金，或是在華碩直營店「ASUS Store Akasaka」以1日圓購買SIM卡套裝組的優惠，同時從開始使用隔月開始的12個月內，也將提供每月折抵620日圓優惠，並且在每月額外加贈3GB網路流量，當月沒使用的網路流量更可延續到下個月使用 (基本上就是依照目前IIJ於日本推行促銷方案)。

不過，目前「ZenSIM」SIM卡暫時沒有計畫在日本以外地區推行，主要考量各地區業務營運模式與市場需求差異，同時對於電信服務法規也不盡相同，而日本地區則是有不少以MVNO虛擬電信形式，藉由租賃在地電信業者網路基地台運作的二類電信服務，現在很多在台販售可於日本境內使用的SIM卡，其實都是以此模式運作使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》