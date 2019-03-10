持續在遊戲手機市場站穩腳步 黑鯊手機確定將於3/18揭曉

正式在北京與西班牙揭曉小米手機9之後，與小米有投資合作關係的黑鯊手機也計畫在3月18日揭曉第二代手機產品。

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雖然去年10月已經推出第二款手機－黑鯊手機Helo，但實際上比較像是第一代手機升級版本，而此次預計推出的黑鯊手機2，則將比照小米手機9搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，另外也預期將會搭載10GB或12GB記憶體，以及全新設計的散熱系統，並且預期會加入支援27W快速充電設計，在遊戲遊玩方面更計畫加入額外加速功能。

在此之前，微博上已經有疑似黑鯊手機2的背面外觀曝光，其中顯示雙鏡頭主相機配置方式將做調整，但整體視覺設計依然維持原本黑鯊手機風格，而Geekbench資料庫稍早也出現疑似黑鯊手機2的處理器效能表現數據，確定將採用Snapdragon 855，同時搭載12GB記憶體規格。

即便市場對於遊戲手機是否能成功表示質疑，加上Razer不久前才大幅調降旗下Razer Phone 2售價，而華碩方面也還不確定是否能順利推出第二款ROG Phone，黑鯊手機顯然對於未來市場發展仍有信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》