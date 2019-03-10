親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

土耳其航空遇亂流迫降紐約！32人受傷 空服員疑斷腿

持續在遊戲手機市場站穩腳步 黑鯊手機確定將於3/18揭曉

2019-03-10 11:55楊又肇

正式在北京與西班牙揭曉小米手機9之後，與小米有投資合作關係的黑鯊手機也計畫在3月18日揭曉第二代手機產品。

分享

雖然去年10月已經推出第二款手機－黑鯊手機Helo，但實際上比較像是第一代手機升級版本，而此次預計推出的黑鯊手機2，則將比照小米手機9搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，另外也預期將會搭載10GB或12GB記憶體，以及全新設計的散熱系統，並且預期會加入支援27W快速充電設計，在遊戲遊玩方面更計畫加入額外加速功能。

在此之前，微博上已經有疑似黑鯊手機2的背面外觀曝光，其中顯示雙鏡頭主相機配置方式將做調整，但整體視覺設計依然維持原本黑鯊手機風格，而Geekbench資料庫稍早也出現疑似黑鯊手機2的處理器效能表現數據，確定將採用Snapdragon 855，同時搭載12GB記憶體規格。

即便市場對於遊戲手機是否能成功表示質疑，加上Razer不久前才大幅調降旗下Razer Phone 2售價，而華碩方面也還不確定是否能順利推出第二款ROG Phone，黑鯊手機顯然對於未來市場發展仍有信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機智慧型手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

2019-03-08 08:35

華碩在日本推行自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」

2019-03-10 11:51

動手玩／加入三鏡頭主相機設計的Galaxy S10+ 更吸引人拍攝周遭影像

2019-03-09 08:45

英國通路透露Sony旗艦新機Xperia 1售價 最快4月公布上市細節

2019-03-09 08:23

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

2019-03-07 20:54

摺疊手機還太貴 研調：2021年滲透率才有望破1%

2019-03-07 16:40

38女王節！燦坤「Apple福利品限量特賣」iPhone X省8千

2019-03-07 16:01

10週年之大作 三星 Galaxy S10+ 相機的進化實測

2019-03-07 15:34

熱門文章

Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

2019-03-10 11:54

任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

2019-03-10 11:52

華碩在日本推行自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」

2019-03-10 11:51

繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57

Google將於YouTube導入事實查核機制 協助分辨影片內容真偽

2019-03-10 11:56

持續在遊戲手機市場站穩腳步 黑鯊手機確定將於3/18揭曉

2019-03-10 11:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top