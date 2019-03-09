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英國通路透露Sony旗艦新機Xperia 1售價 最快4月公布上市細節

2019-03-09 08:23楊又肇

Sony Mobile在今年MWC 2019期間揭曉旗艦新機Xperia 1之後，並未公布具體上市時間、售價等細節，就連現場展示機也僅能以外觀呈現為主，原因在於軟體功能尚未完備，因此尚未確認實際推行時間，但預期最快會在今年4月或5月期間推出。而稍早就英國通路廠商clove透露消息，顯示Xperia 1未稅價格將是707.5英鎊，包含稅金售價則為849英鎊。

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不過，目前clove標示價格不一定就是Sony Mobile未來公告建議售價，同時以英國價格換算成新台幣售價也必然會偏高，因此正式售價依然要以Sony Mobile日後公布資訊為準。

今年推出的Xperia 1，同樣採用21:9顯示比例設計，但螢幕規格採用支援4K HDR顯示效果的OLED面板，更加入Sony旗下CineAlta品牌產品技術，透過CinemaPro app讓使用者能創作電影等級影片內容，而機身背面更首度搭載各自為1200萬畫素的超廣角、廣角與兩倍遠焦鏡頭，讓使用者能以更具彈性方式取景，另外也加入光學防震設計。

機身同時採用IP65/68等級防塵防水技術、同樣搭載智慧聲音震動，並且在3330mAh電池電量設計之餘，加入USB PD 3.0有線快充，但原本在Xperia XZ2、Xperia XZ2 Premium與Xperia XZ3均搭載的Qi無線充電功能，則是因故取消，指紋辨識器更以獨立形式配置在機身側面。

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依照Sony的說法，Xperia 1將呈現Sony旗下諸多技術力，並且帶給使用者極致的高解析畫質、聲音體驗，並且在手機中感受許多Sony希望呈現感受。

目前Sony Mobile尚未確認Xperia 1具體上市時間，但預計最快會在今年4月到5月之間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SonyXperia手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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