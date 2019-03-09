動手玩／加入三鏡頭主相機設計的Galaxy S10+ 更吸引人拍攝周遭影像

在不久前於台灣揭曉上市資訊消息，同時也在3月6日開放首波購機消費者取機的三星年度旗艦新機Galaxy S10系列，筆者趁著此次MWC 2019採訪期間走訪西班牙，以隨身攜帶的Galaxy S10+拍攝行程中的街景影像，同時也實際感受此次Galaxy S10+所帶來改變。

Galaxy S10+ 分享 facebook

就三星今年推出的Galaxy S10系列，分別包含Galaxy S10e、Galaxy S10與Galaxy S10+，另外也推出Galaxy S10 5G連網版本，但由於台灣地區尚未準備推行5G網路服務，因此現階段並未計畫引進此款手機，即使在全球市場也僅有美國、歐洲在內首波少數推行5G網路服務的國家地區提供銷售。

三款新機規格差異不算明顯

以此次Galaxy S10系列手機規格差異來看，其實各款規格配置並不會有太大差異，但又維持各有特色，例如Galaxy S10e主打多彩配色、更適合單手操作特性，Galaxy S10則在三款機種採居中規格設計，而Galaxy S10+則自然鎖定高階規格設計，但其實在整體規格差異並不像過往僅有兩款手機設計區分時明顯。

例如在各款手機的螢幕尺寸差異並不算大，相機規格設計也僅在各機種間有些微不同，顯示三星希望能讓不同機種更廣泛吸引各個用戶族群，避免過往市場需求過於偏重特定款式，讓使用者能更能挑選合適個人需求的機種規格。

在三款新機差異中，就算是採最小尺寸設計的Galaxy S10e也藉由Infinity-O Display螢幕形式設計，使得螢幕顯示範圍依然可達5.8吋，而最大尺寸設計的Galaxy S10+則採6.4吋設計，與Galaxy S10螢幕尺寸僅有0.3吋的差異，因此整體尺寸差異並不算大。

僅Galaxy S10e採用Full HD+解析度與平面形式設計的Flat Dynamic AMOLED面板，以及側面指紋辨識器，包含Galaxy S10與Galaxy S10+則都採用6.1吋、Quad HD+解析度與雙側曲面設計的Curved Dynamic AMOLED面板。

加上此次三款新機均採用Exynos 9820處理器 (台版規格)，記憶體最少也有6GB，儲存容量也從128GB起跳，另外三款新機也均加入IP68等級防水、雙向無線充電、QC 2.0有線快充，以及包含支援HDR+、Dolby ATMOS全景聲與更快的Wi-Fi 6無線連接功能，因此在基本硬體規格差異其實不算明顯，除非選擇Galaxy S10+頂規版，否則沒有太大硬體規格上的差別。

相比過往的Galaxy S系列，外型設計其實更貼近現有的Galaxy Note系列，但定位上仍維持明顯不同設計 分享 facebook

此次外觀配色採用可在不同角度下呈現不同折射效果的絢光設計 分享 facebook

絢光白在不同角度下的光影折射表現 分享 facebook

機身同樣以金屬框體打造，但是整體持握感變得更好 分享 facebook

同樣搭載獨立Bixby喚醒鍵，更加入可讓使用者自訂功能選項 分享 facebook

背後搭載超廣角、廣角與遠焦鏡頭組合的主相機，由於改為超音波螢幕下指紋辨識，因此背面少了指紋辨識設計 分享 facebook

此採用Infinity-O Display設計，在Galaxy S10+更搭載雙視訊鏡頭設計，相比單組鏡頭可以擷取更真實的景深資訊 分享 facebook

Infinity-O Display螢幕設計可以帶來近乎滿版的顯示效果，但缺點就是右上角確實會有個明顯開孔 分享 facebook

最主要差異落在相機與電池容量不同

不過，從外觀設計部分來看的話，Galaxy S10e採用多彩配色設計，甚至額外提供金絲雀黃配色，但由於台灣市場並未引進此款配色，因此在配色選擇基本上會與Galaxy S10相同，使得三款新機最主要差異會落在相機與電池容量規格上的不同。

其中，三款新機的視訊鏡頭均載支援雙像素對焦、f/1.9光圈與1000萬畫素規格，其中僅Galaxy S10+搭載雙視訊鏡頭設計，但最主要只是透過第二組鏡頭擷取真實景深資訊，而不像Galaxy S10e與Galaxy S10均以單鏡頭搭配軟體模擬方式呈現景深效果。

而背面相機部分，Galaxy S10e搭載1200萬畫素+1600萬畫素雙鏡頭 (支援光學防震)，分別對應廣角與超廣角拍攝功能，支援8倍數位變焦與0.5倍超廣角拍攝，而Galaxy S10與Galaxy S10+均對應1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素三鏡頭，對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦。

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從這次三款新機相機規格差異來看，其實嚴格說起來也沒有太大差別，除了遠焦拍攝表現有明顯不同之外，三款新機其實都能藉由1600萬畫素超廣角鏡頭滿足更多大景拍攝需求，甚至可以在錄影過程阿揮更好影像捕捉效果，同時也能ˊ以此更吸引使用者透過相機拍攝所見景象。

在拍照功能方面，除了加入超過30種場景識別效果，更加入最佳構圖指引的拍攝建議功能，藉由學習大量眾人拍攝影像構圖，透過圖像指引方式讓使用者可以更容易拍出最佳構圖，另外也加入包含可預先預覽、調整拍攝景深，或是選擇不同景深效果的拍攝模式，而Bixby Vision等功能也同樣可在三款新機內使用。

另外，在錄影功能部分，三款新機均加入運動間的手持防震拍攝，並且支援加入HDR+錄製功能，讓使用者能拍出清晰、穩定的影片內容。

至於電池差異就相對較為明顯，分別為3100mAh、3400mAh、4100mAh，但以一般使用需求來看的話，就算是Galaxy S10e也能滿足一般全天使用的電力續航表現。

藉由人工智慧產生的拍攝場景識別類型總數超過30種，同時透過學習眾人拍攝風格提供的最佳構圖建議，以及可手動調整對焦位置與焦距的食物拍攝模式，讓使用者更容易拍出理想照片 分享 facebook

景深即時預覽拍攝模式中可以套用不同景深模糊特效，藉此創造不同拍攝風格 分享 facebook

使用體驗

此次採用的Infinity-O Display螢幕形式設計，基本上與先前應用在Galaxy A8s的設計相同，如果過去習慣Infinity Display無邊際螢幕形式設計的話，短時間內可能較難適應Infinity-O Display螢幕呈現效果，但即便是在一般情況下瀏覽照片或觀看影片，甚至使用各項app內容，基本上都會避開右上角的鏡頭位置。

除非使用者刻意將內容以滿版形式呈現，否則藉由新版One UI與Android 9.0 Pie作業系統針對異構螢幕支援最佳化，實際上在內容顯示、app介面呈現並不會帶來太大影響。

新機整體相比過往在Galaxy S9系列、Galaxy S8系列更容易持握，但如果擔心裸機狀態下可能因為意外滑落造成損傷，建議還是額外選購一組保護殼配件。

至於三星原廠即在螢幕上黏附的保護貼，其實是相當貼心的設計，但可惜並沒有太大抗刮能力，如果比較介意的話，或許還是自行選擇坊間推行硬度更高的玻璃螢幕保護貼。

而在此次新機內加入的人工智慧應用，除了在相機拍攝功能落實場景辨識等應用之外，在一般操作介面也能透過一星期左右的學習時間記憶使用者操作手機功能習慣，判斷使用者在特定時間固定使用app行為，藉由預先載入等方式加快常用app啟用速度及執行效率。

另外，在遊戲與app執行最佳化部分，三星也在這三款新機與Unity攜手合作，讓本身以Unity技術打造的遊戲或app可以有更流暢的運作表現，甚至也在遊戲模式中加入支援Dolby Atmos全景聲功能。

至於三款新機均加入的雙向無線充電功能，以及加入超廣角鏡頭與長焦鏡頭的拍攝使用模式，雖然被批評與華為去年推出的Mate 20 Pro相仿，但必須要說的三星進一步將雙向無線充電功能變得更方便使用，只要在系統下拉選單開啟，即可快速幫其他同樣支援Qi無線充電裝置補充電力。

相機功能方面則藉由超廣角鏡頭與長焦鏡頭，使得拍攝取景變得更具彈性，甚至可在錄影過程透過超廣角鏡頭拍攝大景，並且以手持防震設計讓使用者更容易拍出穩定的影片內容。

在螢幕下指紋辨識功能方面，雖然三星表示採用Qualcomm提供的超音波螢幕下指紋辨識設計，可以避免光感式設計可能因為手指汗水或油漬影響辨識率問題，但實際上在前期韌體版本中仍有些不容易正確辨識情況，但在後續韌體更新中則將此問題改善。

但如果希望加快辨識解鎖效率的話，其實還是建議可以同時設定臉部識別驗證，讓手機可以透過不同生物識別方式確認使用者身分，同時也能確保存放在手機上的資訊安全。

不過，目前在Galaxy S10系列搭載的超音波螢幕下指紋辨識功能，似乎仍有最佳辨識距離的問題，因此如果使用者採用非三星原廠保護貼，尤其使用玻璃材質保護貼的情況，可能會出現指紋辨識功能無法正常使用情況，這部份可能要看三星是否有可能進一步透過韌體改善，或是由配件廠商設法改善此類問題。

此次改為超音波螢幕下指紋辨識模式，使用過程原則上還是稍微用力壓按可以獲得比較明確的解鎖效果 分享 facebook

與Galaxy S8+外觀比一比

與採用Infinity Display螢幕設計的Galaxy S8+外觀比較 分享 facebook

頂部螢幕邊框差異 分享 facebook

底部螢幕邊框差異 分享 facebook

背面整體設計，可以發現Galaxy S8+還是有比較明顯的圓弧感 分享 facebook

與採用Infinity Display螢幕設計的Galaxy S8+內容顯示比較 分享 facebook

與採用Infinity Display螢幕設計的Galaxy S8+內容顯示比較 分享 facebook

與採用Infinity Display螢幕設計的Galaxy S8+內容顯示比較 分享 facebook

小結

累積過去從Galaxy S到Galaxy S9系列旗艦手機產品研發經驗，同時也觀察過去以來持續支持Galaxy S系列機種的用戶反饋，此次推出的Galaxy S10系列機種幾乎消除過往規格有明顯差異設計，讓使用者更能檢視適合自己的硬體規格，同時也讓使用者無論選擇哪一種規格都不會有太大體驗差別。

如同先前以「十年磨一劍」形容，Galaxy S10系列此次無論是在外型設計、相機表現，乃至於整體操作體驗，幾乎都能給人滿意的使用感受，同時相比前一款Galaxy S9系列更是帶來不少變革，而全新的One UI操作介面設計更是讓整體操作體驗變得流暢，不再像過往的TouchWiz UI到後來累積過多功能項目，導致操作容易產生記憶體資源快速損耗情況，加上藉由深度學習使用者操作行為，讓日常活慣用app可以更快啟用、執行更順。

此次相機由於加入遠焦與超廣角拍攝鏡頭，使得取景變得更加方便，甚至可以讓使用者更容易拍出漂亮構圖照片，甚至在手持錄製影片過程加入穩定功能，讓使用者隨手拍攝創作變得更加簡單，但可惜主相機採橫向排列的鏡頭多少還是會被手指擋住，因此在手機橫拿拍攝時必須加以留意。

相機拍攝表現 (點按縮圖可以放大)：

相機拍攝表現比較 (點按縮圖可以放大)：

這次拍攝過程中，其實也同時透過iPhone XS Max、Pixel 3、Xperia XZ3，以及三星去年推出的Galaxy Note 9拍攝相同景象，藉此比較Galaxy S10+所搭載相機拍攝差異。

Galaxy S10+ Galaxy Note 9 Pixel 3 Xperia XZ3 iPhone XS Max

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》