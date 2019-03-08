高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

今年在MWC 2019期間與眾多手機品牌攜手展示5G連網手機之後，Qualcomm台灣總裁劉思泰稍早也針對Qualcomm目前在台灣地區的5G網路發展布局，強調雖然台灣腹地規模雖然不大，但是仍可藉由通訊技術應用出口立足全球市場，同時在接下來預計進入5G連網時代發展，Qualcomm也與台灣在地合作夥伴持續推動各類5G連網應用，其中更認為在自動化工業、智慧城市，以及AIoT等領域發展能帶來更大成長效益。

Qualcomm台灣總裁劉思泰 分享 facebook

就劉思泰說明，目前在與台灣地區與電信業者、終端裝置廠商之間已經有相當密切合作，並且針對預計最快2020年可在台灣市場商用的5G網路進行緊鑼密鼓測試，除了針對基地台等基礎建設裝置投入大規模測試合作，同時也針對未來即將推出的終端裝置、原型設備進行系統相容測試等項目 (例如先前Sony Mobile便透露正與電信業者展開密切合作)，預計在未來台灣地區開放5G連網服務之後，即可讓5G網路服務順利上線運作。

同時，針對未來台灣地區在5G網路技術扮演角色，劉思泰認為從過往台灣始終在半導體產業於全球市場扮演舉足重角色，在未來5G網路應用發展也將成為重要技術供應鏈。雖然相比鄰近的韓國、日本，或是澳洲及歐美地區，台灣確實在經濟規模的比重不高，但卻具備高度技術能力，因此將可在5G網路市場生態扮演重要技術供應者，並且透過技術出口帶動背後隱藏獲利機會。

但這並不代表台灣地區沒有發展5G網路服務的必要，劉思泰以印尼在內東南亞市場為例，過去這些市場因為進展到4G網路發展，藉由高速網路普及化而帶動在地發展成長，台灣地區同樣也將藉由5G網路應用帶來更大發展機會。

即便目前市場認為4G網路服務已經足夠使用，但劉思泰認為5G網路技術應用層面並不僅限於高頻寬、低延遲等特性，其中更包含可程化與加密安全等特性應用，其中在安全應用方面已經開始有大型公司 (例如Audi)開始藉由5G網路技術佈建企業內網架構，透過5G網路有更高隱密安全與高速傳輸特性，藉此作為內部傳遞數位內容的管道，同時也能透過無線傳輸形式讓企業內部各類裝置都能連接使用，藉此增加企業內部運作彈性。

而因應未來5G網路技術發展，劉思泰也說明日前宣佈在台灣建立的實驗室資源，也會配合Qualcomm全球化運作模式，透過各地區技術專家協助解決、改善合作夥伴所面臨問題，因此台灣地區也會同樣參與未來網路技術佈建發展，預期未來進入下一代6G網路技術發展時，台灣地區也積極參與技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》