你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

2019-03-07 20:54 聯合新聞網 綜合報導



不少死忠果粉抱怨iPhone美中不足的缺點，卻也難跳槽使用安卓手機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著科技日新月異、手機推陳出新，蘋果手機iPhone除了外觀上的變化，內建功能也越來越完整，不過對於看著iPhone成長的死忠果粉，還是有不少讓人不滿意的地方。近日網上掀起一波熱議，許多網友分享自己使用iPhone多年的經驗，更指出其四大公認缺點。

1. 檔案傳送不方便

受限於iOS作業系統，iPhone使用者不論是想從Google雲端硬碟、dropbox、信箱等地方儲存音樂、影片，都必須連結電腦才辦得到，也被網友公認操作不易。反觀安卓系統，舉凡遊戲、佈景主題、音樂等都能輕鬆透過藍芽進行傳輸。

2. 鈴聲更換方式繁複

由於iPhone內建鈴聲選擇不多，不少用戶早已聽膩經典款鈴聲。不過若想要來點新鮮的鈴聲，更換步驟可就不簡單了。必須先將檔案透過iTunes同步至iPhone內，且檔案格式需為m4r，再透過第三方app指定為鈴聲。另外，也可至iTunes Store購買鈴聲，花錢了事，不過大部分用戶仍傾向使用免費鈴聲。

3. 電池續航力不足

iPhone的電池續航力一直是為人詬病的設計，近年也爭議不斷。據外媒Pocketnow數據顯示，去年發表的iPhone XS、iPhone XR和iPhone XS Max，電池容量分別是2,658 mAh、3,174 mAh及2,942 mAh，相較他牌的大尺寸手機，電池容量仍顯不足。對此，有網友就抱怨，花那麼多錢買iPhone還得每天攜帶行動電源。

以去年推出的新機為例，價格過高是許多果粉最無法接受的一點。圖擷自 蘋果官網 分享 facebook

4. 價錢水漲船高

目前一般堪用的中階智慧型手機價錢幾乎都要萬元起跳，而iPhone的定價向來都高於其他品牌。隨著iPhone規格不斷升級，價格也跟著上漲，以去年推出的iPhone XS系列為例，最便宜的也要新台幣35,900元；其中頂規的iPhone XS Max 512GB，更要價新台幣52,900元。就連號稱平價款的iPhone XR，最便宜的也要26,900元，讓許多消費者都大嘆吃不消。

其餘有不少網友表示每次換新機其實都沒有太多新鮮感，因為iOS系統相較安卓系統封閉，不但無法變更圖示或字體，也沒有多元的主題模式可供替換，僅能更換桌布照片。另外也有身為三年果粉的網友點出，從iPhone5、6用到現在的iPhone X，基本上軟體性能差異不大，唯一讓人不滿的就是「失去獨一無二的特色」，「少了手機螢幕下方一顆圓形的Home鍵，立刻挫了iPhone尊爵不凡的氣息，走在路上還會被人誤認是華碩手機Zenfone」。話雖如此，多數蘋果用戶早已習慣iOS系統，一時之間也很難跳槽安卓手機，不禁感嘆「難道都沒有完美手機嗎？」。