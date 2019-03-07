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Sony預期2020年推行5G連網手機產品 台灣地區開始積極與電信業者合作

2019-03-07 15:30楊又肇

除了日前宣佈在台推出全新中階機種Xperia 10與Xperia 10 Plus，以及新款入門機種Xperia L3，更在稍早宣布三款新機將在3月8日正式開放銷售，Sony Mobile台灣總經理林志遠也表示目前已經與台灣電信業者進信密切合作，預期台灣正式開放5G連網服務時，就能以最快速度提供支援5G連網應用產品。

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如同Sony Mobile今年在MWC 2019期間表明未來對於5G連網應用的想像，並非僅只是連網頻寬增加、資料傳輸速度加快，更意味將有更多內容應用可能性，同時預期也會帶動更多全新內容服務成長，而對於致力布局高解析影音內容與創作的Sony而言，5G網路發展將能帶來更大成長機會。

依照Sony集團對於5G網路應用的想像，其中包含更即時的高解析影音串流，以及更身歷其境的影音感受，此外也能藉由虛擬影像技術改變過往內容創作方式，預期未來將會有更多虛實整合應用場景產生，而使用者對於內容、資訊取用也將更加方便。

雖然此次並未在MWC 2019期間跟進發表支援5G連網手機產品，但Sony Mobile依然在現場展示以Xperia 1為基礎的5G連網手機原型設計，並且預期最快會在2020年推出實際市售機種。

而在台灣地區，雖然5G連網服務暫時還不會太快推行，但電信業者都已經開始著手前期準備，預計等待5G網路服務營運執照核發，即可開放5G網路服務商用業務申辦。依照Sony Mobile的說法，目前已經與各個電信業者展開密切合作，預期台灣5G網路服務正式開放時，及可以最快速度提供合適產品。

Sony Mobile台灣總經理林志遠
Sony Mobile台灣總經理林志遠
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除了宣布Xperia 10、Xperia 10 Plus與Xpeira L3將於3月8日開放銷售，同時宣布將搭配64GB容量micro SD記憶卡預購禮，以及包含手機保護殼、觸控式補光燈手機架、藍牙自拍棒在內「早鳥大禮包」等活動吸引購機，Sony Mobile更說明從Sony Ericsson時代回歸到Sony體系，並且以Xperia品牌推行手機產品也正式邁入10週年，因此今年將旗艦手機以全新命名Xperia 1稱呼，除了呼應Sony希望帶給消費者各方面極致體驗，同時也顯示Sony Mobile在手機中採用諸多創新。

例如從一開始推行的防水設計，目前也成為市場諸多品牌的旗艦手機標準規格，而在手機照相功能更是持續加入智慧場景模式、更高畫素解像力、更快對焦速度與更高ISO感光值表現，甚至加入可拍攝3D人像、對應960fps超級慢動作錄影與預側拍攝功能的MotionEye相機模組設計。

另外在螢幕顯示功能更持續導入BRAVIA技術，甚至進一步發展4K解析度規格，更加入支援HDR顯示效果，而去年開始採用色彩顯示表現更好的OLED螢幕規格，今年更在Xepria 1、Xperia 10系列機種率先採用21:9顯示比例規格，除了對應電影畫面顯示比例之外，更加入對應Sony旗下專業電影拍攝器材品牌CineAlta拍攝功能，藉此讓使用者能有更簡單，卻更具專業效果表現的影片拍攝體驗。

至於在遊戲應用方面，Sony更是從過往推出首款以PlayStation認證的手機產品Xperia PLAY，並且在Xperia Z3首度加入Remote Play應用功能，讓使用者能配合PlayStation 4主機以遠端遙控方式遊玩遊戲，同時本身也持續與遊戲業者合作，例如此次便針對21:9顯示比例進行遊戲內容顯示最佳化。

其他部分，更包含在行動支付應用推廣，在台灣地區更曾與台灣Pay合作app預載，藉此推動以NFC感應方式使用的行動支付體驗，藉此讓台灣行動支付使用模式更加普及。

即便Xperia系列手機並不一定是市場最佳銷售產品，但Sony Mobile認為過去推行的每一款代表機種，其實都率先採用目前多款手機普遍使用功能，顯示Xperia系列手機在諸多技術上的想法創新，同時藉由Sony集團內各個團隊資源整合，預期接下來將會使Xperia手機持續成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony手機Xperia5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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