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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

Galaxy S10系列預購熱度比韓國顯著 三星接下來將擴展台灣中階手機市場

2019-03-07 15:25楊又肇

三星台灣今日 (3/6)於台北微風南山體驗店開放Galaxy S10系列旗艦手機首波預購取機，搭配預購早鳥禮之外，更額外提供前500名排隊者加碼4000元微風禮券，因此早上7點多便已吸引超過500名民眾排隊，而三星台灣也針對前10名排隊者額外追加提供3000元金色三麥禮券，同時更針對501名至600名排隊者提供2000元微風禮券，藉此感謝踴躍參與排隊取機民眾支持。

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相比韓國地區有部分因素希望等待Galaxy S10 5G連網版本，因此初期預購表現並不踴躍，整體預購數量相比去年推出的Galaxy S9系列顯得較少，台灣地區則因為尚未準備開通5G網路服務，民眾自然不會等待5G連網版本在台推出，加上此次Galaxy S10系列有不少項目升級對於一般民眾而言相當有感，尤其是相機拍攝功能表現，以及全新螢幕設計。

而雖然此次Galaxy S10系列因為硬體元件成本等因素，使得整體售價相比過往機種略高，但三星台灣也祭出不少加碼優惠，並且搭配不同購機方案吸引民眾換機，另外也因為是年初第一款在台推行的旗艦新機，因此整體預購銷售表現幾乎比去年的Galaxy S9更好，原本三星台灣預期預售數量成長幅度會在10%左右，但實際數據已經超過30%以上。

就目前預購機種方面，多數預購機種仍以Galaxy S10+居多，其次則為Galaxy S10與Galaxy S10e，比例分配約為6:3:1，雖然此次三款新機螢幕尺寸差異並不算明顯，但消費者依然會挑選更大螢幕機種，顯示台灣消費者目前對於大尺寸螢幕使用需求明顯成長。

同時，三星台灣電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙也表示，除了旗艦新機Galaxy S10系列成功吸引消費者目光，去年開始先將部分創新設計應用在中階機種的作法，也讓不少消費者更願意選購中階機種定位的Galaxy A系列手機產品，目前幾乎已經成為三星台灣重點銷售產品，並且持續吸引過往使用Galaxy J系列入門機種的用戶族群。

預期接下來的市場規劃中，三星台灣將會持續引進更多Galaxy A系列機種布局台灣市場，同時也能避免在低價位機種市場與中國品牌直接競爭。而若沒以外的話，接下來最快會在台灣市場推出的Galaxy A系列機種，將會是日前在MWC 2019期間亮相的Galaxy A30與Galaxy A50。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星GALAXY智慧型手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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